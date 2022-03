Soporte vital ante una emergencia, qué es y cómo aplicarlo para salvar vidas Emprendedores de Hoy

domingo, 6 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Con aplicación en casos de emergencia provocados por un paro cardiorrespiratorio, el soporte vital hace referencia a un conjunto de técnicas.

Debido a la gravedad de la situación, su aplicación correcta vital puede llegar a salvar vidas, pero al mismo tiempo, mucha gente tiende a pensar que estas técnicas se deben dejar solo para profesionales de la salud. Sin embargo, cualquier persona puede aprender a brindar apoyo vital básico y, de hecho, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Coach RCP es una empresa que reconoce la importancia de estos procedimientos, por lo que ofrece una gama extensa de procesos formativos para todas aquellas personas que no tienen relación con el sector sanitario, pero por alguna razón, desean o necesitan aprender estas técnicas.

Formación adaptada a todo tipo de persona Los cursos de Coach RCP están dirigidos tanto para personal sanitario como no sanitario, lo cual incluye operarios y trabajadores tanto de empresas como de pymes, así como profesionales particulares de cualquier área. Sus cursos brindan una formación completa y de calidad en el manejo de emergencias relacionadas con el paro cardíaco.

El soporte vital es una de las áreas centrales para sus procesos formativos que va desde las técnicas básicas para personas sin relación con la profesión médica hasta cursos de soporte vital avanzado, pensados más para profesionales del área sanitaria, como médicos de emergencias o personal de enfermería.

En el curso básico, los participantes aprenden la forma adecuada de aplicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), así como el manejo del desfibrilador externo semiautomático (DESA). Esta es una herramienta pensada como apoyo, especialmente para el personal no sanitario, en la aplicación del soporte vital. De este modo, adquieren los conocimientos y técnicas necesarias para saber cómo brindar asistencia ante emergencias relacionadas con un paro cardíaco.

¿Por qué es importante saber brindar apoyo vital? Más allá de sus servicios, el objetivo de Coach RCP tiene relación con el cuidado de las personas, pues sus capacitaciones ayudan a gente sin conocimiento médico alguno, en ciertos casos, a responder frente a situaciones de emergencia e, incluso, a salvar vidas. Por esta razón, sus cursos ofrecen varias ventajas para sus usuarios como, por ejemplo, una bonificación para empresas por parte de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), como incentivo por tomar este proceso formativo.

También destacan las facilidades que brindan a las pymes para tomar sus cursos, incluso para aquellas que no tienen obligación reglamentaria de hacerlo. Esto se debe a que su objetivo no solo es conseguir clientes para sus servicios, sino generar conciencia sobre la importancia que tiene el soporte vital para poder atender situaciones de paro cardiorrespiratorio, que contrario a la idea general, es mucho más frecuente de lo que se piensa, y cualquier persona, con adecuados conocimientos en soporte vital, puede ayudar a evitar que estos episodios tengan un desenlace fatal.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.