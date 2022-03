La revista digital Valientes Emprendedores lanza en su canal de Twitch el programa Los Periféricos Emprendedores de Hoy

domingo, 6 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

El entretenimiento web ha pasado rápidamente a ubicarse en un lugar relevante en la parrilla de contenidos que los cibernautas consumen a diario. El acceso masificado a las plataformas de información ha hecho que los canales de distribución de estos contenidos se concentren en establecer vínculos íntimos con sus seguidores, compartiendo en sus redes sociales experiencias del día a día, sus posturas sobre temas de interés, etc.

Todo esto mientras utilizan un lenguaje sencillo y divertido. La revista digital Valientes Emprendedores ha aprovechado su canal de Twitch para hacer el lanzamiento del programa Los Periféricos, un espacio donde cuatro presentadores y dos colaboradores discuten sobre las últimas tendencias de eSports, redes sociales, influencer y otros temas del ecosistema digital.

Información sobre la actualidad digital en el panorama de los eSports y las redes sociales El programa, que comenzó en enero de este año, realiza transmisiones emitidas en directo a través del canal de Twitch de Valientes Emprendedores, todos los martes y jueves a las 20 h (hora peninsular española) y, al día siguiente, son publicadas en el canal de YouTube de Los Periféricos eSports. En principio, los programas se concentraban en discutir sobre las últimas novedades deportivas de los llamados eSports, pero, últimamente, han abierto dentro del panel varios espacios para comentar sobre contenidos de la actualidad digital y las últimas novedades de streamers e influencers famosos, como Ibai o Koi.

La democratización en los contenidos de internet ha posibilitado un ejercicio de crítica de carácter horizontal. Cuando un influencer sube un contenido y otro reacciona o comenta sobre él, no solo se construye orgánicamente un nuevo contenido con base al anterior, sino que se estimula un ejercicio de crítica que dinamiza la aprehensión de ambos, mientras la audiencia se siente involucrada activamente.

El lenguaje sencillo y accesible que influencers y youtubers utilizan para crear sus contenidos, además de los equipos de fácil alcance que usan para producirlos, permite que las personas se mantengan cercanas a estos creadores y, de esta manera, interactúen eficazmente con ellos, tal y como espera el equipo de Los Periféricos en cada una de sus emisiones.

Una revista de emprendedores Generar lazos íntimos importantes con sus suscriptores fue el principal impulso para que Valientes Emprendedores se animara a diseñar un espacio como el de Los Periféricos, donde fuese posible versar sobre las últimas noticias de influencers y streamers famosos, mientras su audiencia pasa un momento agradable y distendido.

Los Periféricos es un espacio donde se discute sobre personas que se hicieron a sí mismas a pulso en un ecosistema complejo como el digital, al igual que en la revista se exponen las historias de personas valientes que decidieron emprender en un mundo tan complejo como el actual.



