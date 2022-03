Entradas Total ya tiene disponibles las entradas para el Urban Music Festival de Alicante Emprendedores de Hoy

domingo, 6 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Popularizándose entre los artistas y fanáticos, la música urbana ha tomado un lugar importante en el sector.

Cada vez son más los músicos que se animan a colaborar con figuras destacadas en este estilo o a crear sus propias canciones con este flow característico. Los cantantes urbanos se han hecho un lugar en los primeros puestos de las listas de éxitos, llenan estadios y son un éxito en las plataformas streaming.

Dos artistas urbanos que han ganado reconocimiento en los últimos años son RVFV y JuanFran, quienes actualmente se preparan para el festival de música en Alicante. Las entradas para este evento ya están disponibles en Entradas Total.

El éxito de la música urbana Este estilo musical se ha apoderado de las plataformas musicales de streaming más populares de España. El género que engloba múltiples estilos ha tenido un crecimiento del 44 % en Spotify, convirtiéndose en el más escuchado de todo el país. Este gran salto está respaldado por jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes son los principales consumidores de música urbana.

Entre los artistas españoles más destacados de este género se encuentran Don Patricio, C. Tangana, Mala Rodríguez, Allizzz, Natos y Waor, Rels B y Kidd Keo. Sin embargo, nuevos artistas se han dado a conocer, generando una gran cantidad de seguidores.

Entre ellos destacan RVFV, un artista nacido en Almería que con tan solo 18 años se ha convertido en un fenómeno musical. Su canción “Mirándote”, con un ritmo pegadizo y letra sencilla, ha acumulado 40 millones de reproducciones en YouTube y 38 millones en Spotify. Otro español que está haciendo historia es JuanFran, quien desde el lanzamiento del remix de su canción “Como llora” no ha dejado de cosechar éxitos. Este tema ha acumulado más de 150 millones de reproducciones en YouTube y 107 en Spotify, entre otras plataformas, llegando al Top 50 mundial de Billboard. Actualmente, ambos artistas planifican su presentación en el Urban Music Festival en Alicante.

¿Dónde conseguir entradas para el Urban Music Festival RVFV y JuanFran? Entradas Total es una plataforma web que facilita la adquisición de entradas a diferentes tipos de eventos incluidos musicales infantiles, teatros, conciertos y películas. Accediendo a la página oficial es posible observar la lista completa de espectáculos disponibles y comprar las entradas desde la comodidad del hogar.

El Urban Music Festival, con los reconocidos artistas RVFV y JuanFran, forma parte de su actual listado. Este festival musical tendrá lugar en la Sala VB Spaces de Alicante el próximo 2 de abril. Las entradas se pueden adquirir a precios que varían entre 25 € y 45 €, de acuerdo a la ubicación de los asientos. En Entradas Total es posible comprar las entradas de manera cómoda, fácil y rápida.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.