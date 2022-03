6 consejos para la reforma perfecta de un baño, por EGM Grupo Emprendedores de Hoy

domingo, 6 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

El baño es una de las estancias que más se reforma en una casa. Desde EGM Grupo sugieren 6 consejos para la reforma perfecta de un baño.

¿Qué estilo de baño se quiere? Clásico, moderno, cálido, frío…Son muchos los diferentes estilos a elegir y es lo primero que se tiene que tener claro. Por ejemplo, la madera o imitaciones de madera dan mucha calidez a un baño, las baldosas con colores blanco o hielo, por el contrario, crean un espacio limpio a la vez que frío, las baldosas con textura dan ese toque moderno y actual, al igual que los mosaicos que se adaptan muy bien a lo clásico y lo moderno. También se pueden combinar varios materiales y texturas para crear un baño perfecto. Siempre es bueno buscar ideas y diferentes estilos antes de llevar a cabo una reforma de cuarto de baño.

Suelos y paredes En este punto, existe una amplia gama de revestimientos para elegir, piedra, cerámica, porcelánico, gres… Se pueden combinar materiales o elegir uno en especial. Los azulejos con textura o relieve dan ese toque moderno que puede encantar. Es importante tener en cuenta siempre la calidad de los materiales, ya que a largo plazo se agradecerá con la limpieza y mantenimiento del mismo. La recomendación es elegir como mucho 3 materiales diferentes.

Lavabos La elección del lavabo es muy importante, se va a usar todos los días muchas veces, aquí se pueden elegir distintos tamaños, aunque los estándares suelen ser de 50 cm, los hay mucho más grandes, elegir el que mejor se adapte a las necesidades y al espacio.

Siempre se ha visto que por norma general los lavabos son de porcelana blanca, pero la verdad es que hay más materiales con los que jugar actualmente, por ejemplo, piedra, resinas o incluso metal. También existe la opción de un lavabo y encimera de una sola pieza con mármol o piedra, entre otros.

Mueble de lavabo Lo más importante del mueble es que se adapte a las necesidades de almacenamiento. Tener en cuenta también la altura del mismo y la distribución de las baldas, cajones u compartimentos y si, por ejemplo, se necesita colocar algún enchufe. Se puede optar por comprar un mueble (hay muchas opciones y muy bonitos) o por el contrario, hacer uno de obra con las medidas que mejor se adapten al baño.

¿Ducha o bañera? Primera elección en esta sección ¿ducha o bañera? Esto va totalmente asociado al gusto de cada persona. Hoy en día, hay tanto duchas como bañeras increíbles, aunque es cierto que para tener una bañera se suele necesitar un baño más amplio. Empezando por las duchas, ante todo debe ser cómoda y tener como mínimo 70 cm de ancho, aunque se recomienda que, como mínimo, tenga 1 metro, tener en cuenta la altura de la grifería, si se quiere instalar en el techo un rociador tipo lluvia o si, por ejemplo, se necesita una repisa u hornacina de obra para tener los productos en orden. No se le quita importancia a la mampara de la ducha, primordialmente tiene que aislar bien, nadie quiere un baño lleno de agua o salpicaduras tras ducharse, así que hay que asegurarse de que quede bien estanca.

Estéticamente hay muchas mamparas a elegir y puede convertirse en el centro de atención del baño, dado que existen muchos estilos diferentes hoy en día.

En cuanto a la bañera, aquí pasa lo mismo que con el lavabo, se puede elegir entre bañeras empotradas, exentas o de obra. Para colocar una bañera se necesita un espacio mínimo de 140 cm.

¿Y cuáles son las que más gustan? Las exentas y las de obra. Las exentas dejan ver sus líneas y la instalación de grifos es en el suelo o en la pared directamente, las de obra se puede escoger el tamaño, altura y forma que más guste, tienden menos a tener infiltraciones y son más fáciles de adaptar a un baño, además, se puede elegir el material que más guste y quizás hacer un baño unificado con el mismo material.

Iluminación Ante todo, se recomienda utilizar siempre LED, la factura lo agradecerá, intentar poner diferentes zonas de luz (puntual, ambiental y funcional). La luz puntual sirve para iluminar solo el espejo del baño y ver bien sin deslumbrar para cuando, por ejemplo, uno se afeita o se maquilla. La luz ambiental es puramente decorativa (tiras LED en la línea superior de la ducha, bajo del lavabo…). La luz funcional es la luz del techo general (apliques o lámparas).

Ahora que se tiene toda esta información, es más fácil conseguir la reforma de baño perfecta. Para cualquier duda o información, desde EGM Grupo siempre estarán encantados de atender y ayudar a los interesados.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Por qué hacerse miembro del Club Essens? Tratamiento de rejuvenecimiento facial no invasivo Diseño y mantenimiento web, de la mano de los diseñadores web Necotec La revista digital Valientes Emprendedores lanza en su canal de Twitch el programa Los Periféricos La normativa ISO 13485 para los sistemas de gestión de calidad del sector sanitario