VR kids, juegos de realidad virtual para toda la familia en VR Airsoft

domingo, 6 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Los juegos de realidad virtual ofrecen a las personas experiencias divertidas, cargadas de emociones y sensaciones únicas. Desde el más pequeño al más grande pueden disfrutar de este tipo de entretenimiento.

En VR Airsoft, una franquicia de realidad virtual con 5 sedes en España, tienen a disposición juegos para todas las edades, incluyendo VR Kids para el disfrute de los niños.

Juego de shooters adaptado a los más pequeños Generalmente, los juegos de shooters de realidad virtual no son aptos para niños. Hay juegos de disparos muy buenos, pero la mayoría incluye matar zombis, personas o monstruos y resultan muy terroríficos para los niños.

Sin embargo, Candy World convierte este tipo de juegos en algo agradable y accesible para los más pequeños. Consiste en devolver a su estado original los dulces malvados que han cobrado vida, disparando un arma de dulce. El objetivo es vencer al grandullón y cerrar el portal dimensional para restablecer el orden en el mundo de caramelo. Sigue siendo un juego de disparos, pero no parece violento sino una atracción inocente. Con este juego de realidad virtual, tanto niños como adultos pueden introducirse en un mundo fantástico lleno de color, dulces y brillo.

En VR Airsoft los niños a partir de 4 años pueden disfrutar de este juego cuya duración es de aproximadamente 15 minutos. Admite un número máximo de 6 jugadores, de modo que toda la familia puede participar. El acceso tiene un coste de 10 € por persona de lunes a jueves y 15 € de viernes a domingo y días festivos.

Eventos personalizados y juegos multijugador VR Airsoft es una franquicia pionera en el mundo de la realidad virtual en España, con 5 sedes ubicadas en Madrid, Canarias y Cáceres. En estos centros brindan a los usuarios experiencias únicas con libertad de movimiento, debido al uso de sus innovadores equipos libres de cables y mochilas. A esto se suman las áreas de juego mayores a los 120 metros cuadrados. Los diseños de los juegos multijugador están adaptados a todo tipo de público mayor a 4 años, incluso permiten el acceso a personas con movilidad reducida.

Entre sus servicios ofrecen eventos personalizados, como la celebración de cumpleaños o eventos para empresas. Además, en algunos de sus centros tienen a disposición uno de los simuladores más realistas del mercado, capaces de realizar giros de hasta 360 º. Esta experiencia extrema es el complemento perfecto para los juegos multijugador.

VR Airsoft invita a los usuarios a ser protagonistas de sus juegos, olvidando el mundo real y viviendo experiencias únicas. Sus instalaciones son ideales para pasar tiempo en familia, con amigos o con compañeros de trabajo.



