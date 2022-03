La importancia de la transformación digital y de añadir la firma digital a un negocio Emprendedores de Hoy

Firmar documentos en papel es una práctica habitual en cualquier negocio. Si bien es el método tradicional, comúnmente utilizado y aceptado culturalmente, este método acarrea muchas ineficiencias, tales como altos costes de almacenamiento y logística de documentos, el desplazamiento innecesario del cliente…

El avance de la tecnología y la era digital permiten modos de automatizar los procesos y obtener mejores resultados y ahorro en costes. Por ese motivo, firmar.online ofrece soluciones de firma digital para empresas con un asesoramiento personalizado para su integración, tanto en pymes como en grandes corporaciones, sin importar el tamaño. Sus años de experiencia, especialización del sector y capacidad de desarrollo lo mantienen a la vanguardia.

Elemento esencial para la transformación digital La incidencia de la transformación digital representa un sin fin de oportunidades para el sector empresarial. La mayoría de los procesos de negocio requieren de aprobaciones o de firma de documentos, es por esto que incorporar la firma digital se vuelve indispensable para las empresas logrando ahorrar cada vez más tiempo y recursos.

Conociendo las necesidades que se necesitan cubrir, la tecnología que maneja firmar.online cubre todo tipo de documentos, desde consentimientos informados, GDPR, SEPA, presupuestos, envíos y entregas de pedidos, albaranes, actas y demás.

Incorporar la firma electrónica avanzada de esta empresa garantiza la seguridad legal, en vista de que aporta y cumple con los requisitos jurídicos. Como beneficio adicional, utilizar firmas electrónicas reduce significativamente el riesgo de fraude, ya que cada firma asegura la integridad del documento y su vinculación con el firmante.

Por su fácil gestión e implementación, esta tecnología no es exclusiva para grandes empresas. Contar con una firma digital es sumamente recomendable no solo para procesos con clientes, sino también para procesos internos (nóminas, pedido de vacaciones, autorizaciones) que requieren firmas de gerentes y supervisores. Esto brinda múltiples beneficios y simplificación de procesos internos. La firma electrónica para firmar documentos es una opción ideal.

Gestión empresarial a un solo clic de distancia Son muchas las soluciones que traen consigo la transformación digital de las empresas. La firma electrónica pasa a ser un componente indispensable para obtener los mayores rendimientos y trabajar con un proceso 100 % digital. En el mundo electrónico, la firma (la acción del firmante frente al documento) puede tomar diferentes formas de autenticación, dependiendo de la acción requerida por la empresa (passwords, OTP, certificado…), pero también puede ser resuelta de manera sencilla sobre una tableta como se hace en papel.

Por medio de este servicio, se pueden realizar firmas digitalizadas manuscritas en el documento electrónico e incorporar información biométrica del firmante, que aporta validez jurídica como cualquier documento que se firma de forma manual.

Para conocer todos los servicios que proporciona, firmar.online cuenta con un sitio web donde especifican los detalles de cada solución, así como sus beneficios detallados para sectores tales como salud, logística y transporte, administraciones públicas, banca y seguros.



