Lolitas&L y su nueva colección de primavera-verano

Durante la temporada de primavera-verano, las tendencias de moda se inclinan a favor de piezas cortas con estampados en colores vibrantes que consigan realzar la frescura y la alegría característica de esta época. Para este año 2022, diferentes firmas del sector se han decantado por los vestidos cortos con flores, encajes y flequillos, al ser unos de los grandes protagonistas de la temporada.

Siguiendo esta corriente, Lolitas&L, una empresa dedicada al mundo de la moda durante más de 30 años, trae una nueva colección de mini vestidos con modelos estampados, coloridos y con un toque desenfadado, que puede combinarse con sneakers o babuchas, para tener un outfit casual, ideal para disfrutar durante esta época soleada al máximo.

Nueva colección de mini vestidos de Lolitas&L Los mini vestidos van mucho más allá de prendas cortas que quedan justo por encima de las rodillas, estos son una gran opción para que las mujeres puedan estar frescas y cómodas pero, con mucho estilo. Por ello, Lolitas&L, en su propósito por ofrecer a las mujeres un look total, se ha esmerado por diseñar una colección de vestidos cortos llenos de color, estampados y bordados que no pasan desapercibidos.

Dentro de su catálogo de productos para esta época, se dejan ver mini vestidos de algodón cómodos y originales, con colores vivos como fucsia y otros tonos cítricos como amarillo y verde. También hay opciones para las clientas que buscan colores sólidos, como azul marino, gris y negro.

El estampado en esta temporada no puede faltar y para eso han elaborado prendas con diseños divertidos y variados, con flores, cuadros, flecos y la tradicional tendencia animal print,que no pasa de moda. Los modelos están inspirados en la tendencia babydoll, por lo que las piezas son holgadas, frescas y muy cómodas, tanto para ir a la oficina, como para salir de compras o caminar por la ciudad.

Calidad y comodidad en prendas para la época estival La comodidad no es sinónimo de falta de estilo. Siempre se puede lucir un outfit fresco, pero aportándole un toque de picardía y estilo único. Bajo este concepto, Lolitas&L, además de confeccionar mini vestidos para la época de verano, también ofrece faldas cortas y camisetas frescas con bordados, flecos y rayas que pueden llevarse muy bien durante la temporada de calor.

Para la marca, cada mujer es única y especial. Es por esto que se esfuerzan por diseñar piezas cargadas de personalidad, adaptadas a cualquier estilo. Además, cuidan sus procesos de confección, prestando especial atención a los acabados, para que el resultado final sea una prenda de alta calidad. El verano es una gran ocasión para demostrar la personalidad a través de un vestuario diferente, lleno de color y con estilo único. En este sentido, las mujeres tienen en Lolitas&L el armario perfecto para elegir sus looks.



