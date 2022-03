El seguro de El Seguro de Mi Barco.com sortea cada semana 3 noches de hotel para dos personas Emprendedores de Hoy

sábado, 5 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Comprar un barco es para muchos un sueño cumplido. Gracias a este medio de transporte, las personas se pueden escapar de la ajetreada ciudad y disfrutar de la paz que brinda el ambiente marítimo.

Pero, para poder disfrutar con total seguridad de un navío, lo mejor es contratar un seguro para embarcaciones que cubra un barco ante los riesgos de la mar. Para crear conciencia de ello, el bróker elsegurodemibarco.com está sorteando todas las semanas 3 noches de hotel gratis para 2 personas, solo por solicitar un presupuesto personalizado.

¿Qué debe cubrir un buen seguro para embarcaciones? Un seguro para embarcaciones es aquel que está encargado de proteger a un barco ante cualquier situación peligrosa que pueda enfrentar. Para Rafael Bonilla, especialista en seguros para embarcaciones, es importante fijarse en los servicios que puede ofrecer un seguro antes de contratarlo. Los puntos básicos para Bonilla a tener en cuenta son: revisar si el seguro cubre al barco la garantía de remolcaje desde la salida, es decir desde el pantalán o solamente desde la bocana. Hay que saber si el seguro de un barco es obligatorio o voluntario, ya que un seguro obligatorio solo cubre una cantidad de 96 mil euros, los cuales no serán suficientes si existen varias embarcaciones involucradas.

Además, para el especialista, es importante que un seguro de embarcaciones asesore a sus clientes sobre si es necesario o no contar con cláusulas inglesas. Por esta razón, es mejor contar con un servicio de un marine insurance broker, como los de El Seguro de Mi Barco.com, que brindan un trato más humano a sus clientes que una comparadora y les proporcionan toda la información.

Premios por asegurar a un barco La correduría El Seguro de Mi Barco.com busca crear conciencia en los dueños de barcos, de la importancia de contar con un seguro para embarcaciones de calidad. Por eso, este bróker de seguros está sorteando cada semana 3 noches de hotel para dos personas para los interesados en adquirir un seguro para embarcaciones. Esa es la manera que tiene El Seguro de Mi Barco.com de premiar a sus clientes por escoger viajar seguro dentro de su buque. Los dueños de barco que quieran ganar este sorteo solo deberán entrar a la página web de El Seguro de Mi Barco.com y solicitar, en menos de 2 minutos, un seguro a todo riesgo y, desde ese momento, ya estarán participando.

Ser premiado por proteger una embarcación solo es posible con el bróker El Seguro de Mi Barco.com



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.