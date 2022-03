Elegir un abogado particular en caso de accidente de tráfico Emprendedores de Hoy

Generalmente, cuando ocurre un accidente automovilístico es necesaria la intervención jurídica, tanto para reclamar a la contraparte como para defenderse de acusaciones. Estas reclamaciones pueden derivar en el cobro de la indemnización por accidente de tráfico o incluso en la pena de cárcel. Por lo tanto, se hace necesaria la contratación de los servicios de un abogado.

La mayoría de los seguros automovilísticos cuentan con una cobertura de defensa jurídica y el cliente puede escoger quién será su representante legal. Entre las opciones disponibles está Ortega Díez Abogados, un despacho de abogados en Cartagena que brindan sus servicios de asesoría en casos de accidentes de tráfico.

¿El asegurado puede elegir su abogado? Tras estar involucrado en un accidente de tráfico, es posible incurrir en responsabilidades legales. Esto se debe principalmente al riesgo de lesiones que pueden sufrir los acompañantes del vehículo propio, el conductor, ocupantes de terceros vehículos y hasta peatones. Por tanto, la asistencia jurídico-legal es imprescindible y es usual que en las pólizas de seguro se incluyan estas coberturas.

En ocasiones, cuando el asegurado es demandado, las aseguradoras designan el abogado, debido a que estas son quienes deben pagar la indemnización por accidente de tráfico. Pero, en caso de ser el asegurado quien reclama, es conveniente contratar al mejor abogado que a su criterio garantice una buena defensa.

Las compañías de seguro no tienen interés en que sus clientes recurran a los servicios de abogados externos y no les informan adecuadamente de los derechos que le asisten. Sin embargo, en el artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro se establece que la elección de abogados o procuradores no está sujeta a las instrucciones del asegurador. En consecuencia a este precepto, las agencias suelen ofrecer a sus clientes la opción de defenderse mediante uno de sus abogados o imponer límites económicos. Con esta segunda opción, el asegurado se acoge a la libre elección de abogado, pero limitándose a un tope máximo de cobertura.

Los abogados en Cartagena especializados en accidentes de tráfico El equipo de Ortega Díez Abogados cuenta con abogados especializados en casos de accidentes de tráfico. Ellos brindan asesoría inmediata sobre los pasos a dar en defensa de los intereses de sus clientes. Además, se encargan de gestionar la recuperación de los daños materiales y físicos, dando solución a cada caso particular.

Debido a que son abogados independientes de las aseguradoras, luchan por hacer cumplir los derechos de sus defendidos de principio a fin. Sus servicios incluyen la reclamación de todo tipo de indemnizaciones, ya sea por fallecimiento, lesiones, incapacidad, daño a peatones u otro caso. Por otro lado, también hacen reclamaciones a las compañías aseguradoras en caso de faltar a los derechos del asegurado.

En Ortega Díez Abogados, llevan más de 50 años defendiendo a sus clientes, centrando sus acciones en la honestidad, profesionalidad y lealtad. Con el pasar de los años se han adaptado a las nuevas necesidades para ofrecer un servicio completo e integral en la representación y defensa de sus clientes.



