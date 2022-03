Encontrar una mascota perdida, la propuesta de una plataforma especializada Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 14:45 h (CET)

Una parte fundamental de cualquier familia son las mascotas, ya que representan un apoyo incondicional para muchas personas. No obstante, por causas desafortunadas, algunas mascotas se pierden y aunque lleven identificación con collarines resulta muy difícil encontrarlas.

Por esta razón, existe una plataforma especializada para la publicación de mascotas perdidas como un punto de búsqueda principal en España. Encuentra Tu Mascota Perdida cuenta con múltiples categorías para encontrar una mascota perdida.

Encontrar fácilmente mascotas desaparecidas Perder a una mascota es una angustia por la que pasan varias personas al año. Para prevenir su pérdida es importante identificarla con placas que tengan el número de teléfono u otra forma de contacto con los dueños. Pero, para las personas que a pesar de haberlo identificado siguen sin encontrarlo, la web Encuentra tu Mascota Perdida está diseñada para unificar a la comunidad de dueños de animales domésticos.

Entre sus categorías, está la opción de publicar la foto y descripción de la mascota perdida en un anuncio, detallando las características de la misma.

De igual forma, hay otro apartado en el que se coloca la información de mascotas encontradas. Muchas veces, ocurre que un perro tiene collar, pero este no tiene la información necesaria para dar con los dueños. Por este motivo, se presenta la opción de crear un formulario entero de mascotas halladas. Asimismo, se dividen por localizaciones para hacer la búsqueda más sencilla.

Con la idea de hallar un espacio seguro para las mascotas perdidas y las familias que buscan desesperadamente a ese miembro tan importante de la familia, el acceso a la página es totalmente gratuito, así como la publicación de cualquier anuncio. De igual forma, la información que se detalla en el sitio web está completamente restringida, por lo que no se comercializa o comparte.

La web es accesible a todo el público Es importante destacar que la interfaz de la web es sencilla y accesible para todo el público, tan solo con pulsar el botón de publicación y rellenar los datos, la información de la mascota desaparecida se publicará en breve y se compartirá en redes sociales para mayor difusión.

Además, la página se especializa en brindar la información necesaria para el cuidado adecuado de las mascotas. Entre ello, se destaca el listado de clínicas veterinarias y refugios de mascotas que, además de ser recomendadas por su trabajo, son otra opción para buscar algún animal perdido, y se dividen en secciones de provincias para hacer más fácil la experiencia de búsqueda.



