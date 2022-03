Snacks saludables para perros de la mano de CRU Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 14:18 h (CET)

A lo largo de los años, la alimentación de perros y gatos ha cambiado mucho. Antes era común que los animales ingirieran alimentos frescos de casa. No obstante, el consumo de productos excesivamente procesados y con un reducido valor nutricional se ha incrementado en los últimos años, perjudicando su salud.

La empresa de alimentos naturales para mascotas CRU, ubicada en la ciudad de Barcelona, dispone de una amplia gama de snacks saludables para perros. Su misión es contribuir a una alimentación saludable para las mascotas, garantizando que tengan una vida larga y saludable y minimizando la necesidad de visitas al veterinario.

¿Por qué los snacks para perros de CRU son considerados 100 % saludables? Una buena alimentación es imprescindible para garantizar la buena salud de una mascota. En ese sentido, la empresa considera que los ingredientes frescos y naturales son el componente perfecto para fabricar los snacks o premios ideales para perros.

De acuerdo con estudios sobre la salud de perros y gatos, se estima que el 90% de las mascotas mayores de 2 años sufre alguna enfermedad bucal importante, y de ese 90%, el 50% requiere atención inmediata.

Por ello, CRU emprendió su proyecto para aumentar la esperanza de vida de los caninos con una nutrición adecuada a sus necesidades específicas. Carnes, vísceras, orejas, entre otros, son algunos de los ingredientes con los que se elaboran los snacks naturales para perros. El único proceso que aplican es el deshidratado para que sean 100% naturales y saludables.

Sandra Moya, creadora del proyecto, junto a su compañero Quijote, un bulldog francés, trabajan en el objetivo de que ninguna mascota vuelva a padecer problemas dentales, digestivos ni alergias repentinas. El mundo de la alimentación cruda cambió la vida de Quijote y esa experiencia fue la base sobre la que se construyó el método CRU.

¿Cuáles son los beneficios de que perros y gatos mastiquen productos elaborados con ingredientes naturales? Masticar y morder es una actividad natural para los animales. Son muchos los beneficios que brinda esta acción, como por ejemplo el combatir el estrés, la liberación de endorfinas, la asimilación de nutrientes y el fortalecimiento de dientes y encías.

Es común que las personas regalen huesos de cuero masticable o juguetes plásticos para sus perros, ya que no conocen el perjuicio que podrían provocar. El motivo es que los componentes químicos utilizados para fabricar estos artículos son dañinos para la salud del animal.

En cambio, el consumo de premios masticables, sin materiales sintéticos, aditivos, saborizantes o azúcares, permite cuidar la salud bucal del perro, sin perjudicar su desarrollo físico y mental. Entre las opciones de masticables que ofrece CRU, además de los snacks deshidratados, se encuentran los mordedores naturales, que además de entretener, aportan minerales y fibra extra al organismo.

Si se quiere formar parte del cambio y adquirir los snacks deshidratados o mordedores naturales para perros de CRU se puede hacer a través de su sitio web, donde se puede encontrar un catálogo amplio de opciones, incluso snacks a base de proteína de insecto. Los ingredientes 100 % naturales aseguran una experiencia agradable de mimos, entretenimiento y adiestramiento, sin descuidar la salud del animal.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.