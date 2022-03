Conchi Sancar acerca la importancia de establecer estrategias de marketing digital en las asesorías Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 14:09 h (CET)

Con el desarrollo de la era digital, los modelos de negocio actuales funcionan de otra manera, por lo que es necesario que los asesores también modifiquen la forma en que abordan su trabajo. La digitalización es una medida imprescindible en el sector de la asesoría para empresas.

La agencia de consultoría digital Conchi Sancar, incluye un plan de marketing para asesorías. El programa consiste en explicar diversos aspectos relacionados con el software que se puede utilizar para automatizar algunos procesos dentro de las empresas.

¿Qué elementos incluye el marketing para asesorías de la consultora Conchi Sancar? En general, son pocas las asesorías de empresa que aplican planes de marketing en su planificación. Sus intenciones de incursionar en este campo suelen tratarse de acciones sueltas, por lo que es necesario impulsar una estrategia diferente, como la que brinda la consultora Conchi Sancar.

La especialización es necesaria para adaptarse a las características de la era digital. En Conchi Sancar, los profesionales conocen de cerca la angustia que supone hablar de marketing digital en medio de una época marcada por una pandemia. En ese sentido, están al tanto de que el sector de la asesoría todavía se encuentra atrasado en términos de digitalización.

Por este motivo, el programa de marketing para asesorías incluye elementos como el desarrollo de e-mail marketing, creación de blog, técnicas de copywriting, leadmagnet, diseño web, fortalecimiento de la marca personal y corporativa, manejo de redes sociales y, por último, elementos de publicidad y posicionamiento SEO.

El primer paso para aplicar una estrategia de marketing: la ejecución de una auditoría Cada asesoría requiere de un servicio personalizado. No todas tienen página web, algunas manejan redes sociales de forma esporádica y la mayoría no aplica estrategias de posicionamiento. Para escoger qué acciones tomar, Conchi Sancar realiza una auditoría de las estrategias presentes para trazar una planificación en busca de cumplir los objetivos.

El primer paso es que el asesor solicite la auditoría a través del sitio web de la consultora. De esa manera, recibe un correo electrónico de confirmación con unas preguntas iniciales para establecer el diagnóstico. Durante la elaboración de la auditoría, los especialistas solicitan información adicional a la enviada en un primer momento.

Una vez terminado el procedimiento, el cliente recibe un informe con el plan digital recomendado en cada caso y un video explicativo. La recomendación es que cada asesor evalúe la eficiencia de sus servicios mediante una auditoría. Sin embargo, si la decisión es saltarse este paso, no existe inconveniente en solicitar las acciones requeridas en el resto de áreas.

La agencia de Conchi Sancar establece un nuevo modelo de asesoría al alcance de todos. Teniendo en cuenta que el 87 % de las asesorías en España necesitan digitalizarse para adaptarse al nuevo modelo empresarial, la consultora española ofrece una serie de estrategias para mejorar la visibilidad y automatizar los servicios de sus clientes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.