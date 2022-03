Sekhmet apuesta por la literatura hecha por mujeres

El feminismo, al igual que muchos otros movimientos sociales, lleva siglos luchando por la igualdad. A pesar de que en la actualidad las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, está claro que aún quedan muchas metas que cumplir.

La estigmatización, el abuso de poder y el menosprecio son solo algunos ejemplos de situaciones sociales que, debido a la subjetividad de cada caso particular, son difícilmente contemplados en defensa de la mujer dentro del ámbito legislativo.

En el sector literario, hoy en día es casi inexistente la distinción entre literatura femenina o masculina. Aun así, en ocasiones es necesario recordar que la literatura hecha por mujeres no obligatoriamente ha de ser feminista ni femenina, como lo explica María Ángeles Buisán, escritora y promotora de Sekhmet: “Una autora puede crear una narración ‘neutral’ simplemente, escribiendo una historia”.

Literatura hecha por mujeres a lo largo de los siglos No solo en la literatura, también en las artes en general, para la mujer no fue fácil abrirse camino. Una solución para este tipo de exclusión fue el uso del seudónimo, que sirvió para que cientos de mujeres con un gran talento pudieran tener una voz, aunque no fuera bajo su propio nombre.

Durante el siglo XIX, fueron muchos los casos de escritoras que publicaron sus obras con un nombre masculino. Por mencionar uno en especial, la novela Cumbres Borrascosas que fue escrita por Émily Brontë tuvo que ser publicada bajo el seudónimo de Ellis Bell para poder ser tomada en serio. De lo contrario, ninguna editorial la habría publicado por considerar que las mujeres solo escribían sobre romance. A pesar de ser cierto, ya que Cumbres Borrascosas se basa en una historia de amor, la obra de Brontë estuvo tan bien esquematizada que el reconocimiento a la obra aún se mantiene.

Ese gran desempeño que muchas mujeres han puesto en la creación de sus libros, en palabras de Buisán, es la muestra de que “de la misma manera que grandes autores masculinos han descrito la psicología femenina, también una autora puede describir la psicología masculina“.

Mérito literario a quien lo merece Si en el presente las mujeres pueden acudir a las letras para plasmar sus ideas y publicarlas con total libertad, se debe en gran medida al esfuerzo que realizaron las escritoras de otras épocas abriendo el camino literario a las mujeres del futuro. Por ahora, queda la labor de que las obras provenientes del género femenino sean recibidas sin prejuicios y con la debida objetividad.