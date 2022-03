Las opiniones positivas de Lyconet y myWorld impulsan su éxito Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 14:09 h (CET)

Lyconet y myWorld empezaron su actividad comercial en el año 2003 en Austria (con el nombre de Lyoness) y desde entonces no han parado de crecer, llegando a expandirse entre más de 50 países.

La compañía austríaca es una de las mayores exponentes del cashback, una estrategia comercial con la que el usuario puede recuperar parte del dinero desembolsado en sus compras y además conseguir puntos que se convierten en descuentos en otras compras dentro.

Como toda empresa que apuesta por un sistema novedoso de obtener beneficios, las opiniones sobre Lyconet y myWorld han sido muy diversas, pero lo cierto es que, a día de hoy, son más de 15 millones de usuarios los que se benefician de este sistema de compra.

Lyconet y myWorld han recibido el certificado de calidad por su compromiso con la sociedad Además de contar con más del 64% de opiniones positivas en foros como Truspilot o Rankia, Lyconet y myWorld llevan años cultivando su éxito y demostrando que se puede alcanzar el éxito involucrándose en la sociedad y haciendo que la vida de millones de personas sea mucho más sencilla.

De hecho, la compañía austríaca recibió en el 2014 el certificado de calidad que la organización independiente Leitbetribe otorga cada dos años a empresas comprometidas con la sociedad.

Esta conmemoración no solo valoró que Lyconet y myWorld fuesen pioneras en el sistema de cashback y ayudase a ahorrar a millones de familias, sino que puso el foco en programas como la Fundación Lyoness Child & Family y Lyoness Greenfinity, con los que la compañía pone su granito de arena para conseguir un mundo mejor.

La fundación Lyoness Child & Family comenzó su actividad en el 2008 como organización sin ánimo de lucro. Con este proyecto, la compañía pretende garantizar la igualdad de oportunidades educativas de niños y jóvenes de familias necesitadas.

La preocupación de Lyconet y myWorld por el medioambiente fue otro de los factores que dio lugar a que esta certificación de calidad fuera posible. La fundación Lyoness Greenfinity realiza proyectos innovadores en todo el mundo para luchar contra el cambio climático.

Razones que explican el aumento de opiniones favorables sobre Lyconet y myWorld El aspecto que ha hecho aumentar las opiniones positivas de Lyconet y myWorld es que la compañía austríaca siempre tiene en mente el beneficio del usuario a la hora de desarrollar su negocio.

Los comercios que apuestan por el cashback logran darse a conocer de forma internacional a través de la aplicación de myWorld y alcanzar una mayor fidelización con sus clientes.

Por su parte, los usuarios pueden obtener parte del dinero que han desembolsado en sus compras y generar puntos (shopping points) que podrán canjear en otro momento.

Por otro lado, Lyconet y myWorld no habrían llegado tan lejos sin su estructura de afiliados. Se trata de personas que quieren emprender y obtener sus propios beneficios recomendando a otras familias la app y la tarjeta de fidelización de myWorld y esa expansión y recomendación especialmente se realiza por parte de Lyconet.

En este punto, la compañía se implica cien por cien y facilita a sus afiliados toda la formación que requieren para lograr sus objetivos.

Lo cierto es que a pesar de que las opiniones favorables sobre Lyconet son bastante frecuentes, el cashback no es para todo el mundo, ya que el consumo debe hacerse siempre de forma responsable. De nada sirve ahorrar dinero en las compras si estas se realizan de forma impulsiva sin ningún tipo de control.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un divorcio de mutuo acuerdo es más ventajoso y económico que el contencioso Sekhmet apuesta por la literatura hecha por mujeres Las opiniones positivas de Lyconet y myWorld impulsan su éxito Conchi Sancar acerca la importancia de establecer estrategias de marketing digital en las asesorías El Grupo Best llega a Pozuelo de Alarcón