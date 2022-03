El Grupo Best llega a Pozuelo de Alarcón

La expansión del Grupo Best hace escala en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón para abrir una nueva oficina de Best House y Best Credit.

El Grupo Best, galardonado el pasado año con los premios Excelencia (El Suplemento) a Mejor Franquicia Nacional, y Mejor Franquicia Inmobiliaria en los Premios Vivienda (La Razón), continúa su creciente expansión por España.

Su objetivo es llegar al mayor número de lugares posibles a través de sus tres líneas de negocio: Best House (agencia inmobiliaria), Best Credit (agencia financiera) y Best Services (agencia aseguradora y de servicios). Actualmente, ya cuenta con más de 160 franquicias repartidas por todas las Comunidades Autónomas del territorio español.

Hoy, la red crece sumando una más en la Comunidad de Madrid. El municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón es la nueva delegación del Grupo Best. Jesús Muñoz Domingo y Luis Miguel Palomo son los dos nuevos franquiciados que se unen a la gran familia de esta empresa.

El pack por el que han optado para iniciarse en el mundo inmobiliario ha sido el de Best House y Best Credit, uno de los más completos. Les permitirá realizar operaciones de compra-venta y alquiler, además de poder ofrecer el abanico de ventajas financieras de la empresa. Juntos, han viajado a Castellón hace un par de semanas para asistir a la formación inicial que reciben todos los nuevos franquiciados y que les regala las herramientas necesarias para trabajar como profesionales desde el primer día. Ahora recibirán el soporte necesario para llevar a cabo sus primeras operaciones de forma exitosa y contarán con un seguimiento personalizado por parte de los formadores y directivos de la empresa, que les proporcionarán un asesoramiento completo.

En los próximos días tendrá lugar la inauguración de su oficina física en la calle Luis Béjar, 20 de Pozuelo de Alarcón. Con esta apertura, Pozuelo se suma a otras localidades madrileñas como Alcalá de Henares, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos o los barrios de Arganzuela y Madrid Centro, donde la empresa también tiene presencia.

Juntas, las delegaciones del Grupo Best de la capital crean una red interconectada que permite llegar a todos los rincones de la región y así satisfacer las necesidades de todos los clientes. A esta expansión territorial se le añade una expansión constante de una red de acuerdos con diferentes empresas para ofrecer a sus clientes un servicio completo 360 grados que va desde el asesoramiento inmobiliario, hasta el financiero y de servicios. El último de estos acuerdos ha sido firmado con la mayor empresa de reformas de España. Ahora también será posible llevar a cabo una reforma de la vivienda sin salir de una de las oficinas que el Grupo Best tiene repartidas por España. Con estas dos noticias, el Grupo Best cierra el mes de febrero de 2022 consolidándose como la mejor franquicia inmobiliaria y como un ejemplo de negocio de éxito.