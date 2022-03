La importancia de llevar a la montaña un kit de supervivencia Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 13:50 h (CET)

Ir a la montaña puede ser muy beneficioso para la salud. Además de respirar aire fresco, permite ejercitar el cuerpo en un ambiente tranquilo y lleno de paz.

Sin embargo, el senderismo y la exploración pueden suponer ciertos retos, como cocinar al aire libre o incluso perderse. Las condiciones de la naturaleza son todo un desafío, sobre todo cuando las personas se salen de la ruta. Para poder combatirlas y subsistir, es muy útil contar con un kit de supervivencia.

En este sentido, algunos profesionales han logrado sobrevivir en condiciones muy desfavorables gracias a estos equipos. La empresa Soy Superviviente ofrece herramientas prácticas para todo público que desee lanzarse a una aventura en la montaña.

¿Por qué resulta imprescindible llevar un kit de supervivencia a la montaña? Un kit de supervivencia es un bolso o recipiente que contiene elementos esenciales para ayudar a sobrellevar determinadas situaciones. El contenedor y las herramientas deben ser lo más ligeras posibles, ya que por lo general, es necesario llevarlas durante largas horas y, muchas veces, en lugares con condiciones adversas. Por ejemplo, durante apagones, incursiones militares, acampadas o excursiones.

La montaña y en general, los campos abiertos, suponen muchos escenarios impredecibles. En primer lugar, si no se cuenta con los elementos básicos para superar los obstáculos, es muy probable que las personas se pierdan rápidamente. Además, las ramas, rocas y precipicios pueden ocasionar la caída de quienes transiten por el camino.

En este sentido, el hecho de no aplicar los primeros auxilios a las heridas ocasionadas por golpes o caídas puede causar graves consecuencias para la salud. Asimismo, exponerse a las altas temperaturas de la noche puede provocar hipotermia e incluso la muerte. Un kit de supervivencia garantiza poder vivir bajo esas condiciones, al menos hasta recibir ayuda de los rescatistas.

¿Qué debe incluir un kit de supervivencia? Un kit de supervivencia debe contener herramientas variadas, siempre pensando en todos los posibles escenarios que se enfrentarán. Es fundamental contar con una brújula, así como tener un mapa de la ruta para ubicarse más fácilmente. Asimismo, unas mantas de supervivencia ayudarán a pasar la noche sin una carpa. Esto, junto a herramientas para generar fuego,como cerillas o un pedernal y un mechero pequeño, contribuirán a mantener el calor e incluso a cocinar. Un manual de supervivencia puede funcionar como guía.

Por otra parte, un cuchillo de supervivencia o navaja de acero inoxidable permitirá cortar la maleza y abrirse paso entre la montaña, además de cortar los alimentos. También se debe incluir un silbato para que rescatistas u otras personas del grupo puedan ubicar a la persona perdida.

En la tienda Soy Superviviente, se pueden encontrar múltiples kits para todo tipo de situación. Existen bolsos para supervivencia, multifuncionales, botiquines de primeros auxilios y bolsas militares con kits tácticos. Cada opción contiene entre 13 y 60 herramientas, según la selección del cliente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.