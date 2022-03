Los Periféricos, el programa de Twitch que comenta los eSports Emprendedores de Hoy

Hoy en día, los eSportso competiciones de videojuegos se han convertido en acontecimientos muy populares entre los jóvenes. En España, el mundo de los deportes electrónicos tiene un gran potencial de crecimiento y, muchas veces, estos torneos o ligas son disputados por jugadores profesionales.

Una forma de informarse y estar al tanto de todas las novedades concernientes a los eSports, tanto en el país como a nivel internacional, es a través del programa Los Periféricos, que se emite por streaming en el canal de Twitch de la revista digital Valientes Emprendedores. En cada emisión, los comentaristas PatriCaszam, BerterOriginal, Sandrino, Álvaro García, ViejunoSg, Bienve Fajardo y Raquel Bermúdez abordan toda la actualidad relacionada con esta actividad que está en franca expansión.

El análisis detallado de la Superliga de League of Legends En todas las emisiones de Los Periféricos, los integrantes del equipo desglosan cada jornada de la Superliga de League of Legends, uno de los eventos más populares dentro del mundo de los eSports. También abordan noticias relacionadas con patrocinios y acciones llevadas a cabo por los streamers más relevantes del momento como La Velada del Año 2, Disaster Chef o el acuerdo de patrocinio firmado entre la compañía Samsung e Ibai Llanos, que incluye el apoyo a su equipo Finetwork KOI, que el famoso streamer posee en sociedad con el futbolista Gerard Piqué.

A pesar de su crecimiento comercial, el equipo League of Legends de Llanos y Piqué no logra despegar en una liga que sigue estando dominada por Fnatic TQ. En un ambiente distendido, en el que abundan las bromas, pero no falta la información, los integrantes de Los Periféricos analizan en cada programa toda la actualidad de una liga que se encuentra muy pareja en la parte media de la tabla.

Valorant, una gran promesa dentro del mundo de los eSports Otra de las áreas de relevancia comentada en el programa es la sección dedicada a los torneos nacionales e internacionales de Valorant, videojuego diseñado por la compañía Riot Games, que rápidamente consiguió gran aceptación dentro de la comunidad gamer. Toda la actualidad de los Challengers EMEA y NA, Valorant Rising y Liga Radiante es abordada por Raquel Bermúdez, especialista en Valorant, quien brinda, además de los resultados de cada jornada en los diferentes torneos, detalles sobre los últimos movimientos de jugadores entre los distintos equipos, así como otras noticias de interés.

También abordan otros eSports, así como temas de actualidad Además de la actualidad de los torneos de League of Legends, Álvaro García informa de la actualidad de otros juegos competitivos como, por ejemplo, eLaLiga Santander.

Por su parte, Sandrino lleva a la emisión todas las novedades del mundo freestyle, PatriCaszam informa acerca de las tendencias en TikTok y BerterOriginal sorprende con sus creatividades y ocurrencias. El nuevo fichaje como Periférico, Bienve Fajardo nos cuenta las últimas novedades del mundo gamer, con debates que tanto unen como enfrentan a Los Periféricos. Además del gaming y los eSports, en Los Periféricos hay espacio para conversar sobre otros temas que atraviesan la cultura actual.

Siempre conducido por el carismático ViejunoSg, el programa Los Periféricos, que se emite todos los martes y jueves a las 20 h (hora peninsular española) por el canal de Twitch de la revista digital Valientes Emprendedores, es una manera de mantenerse al tanto de todas las noticias del ámbito de los eSports, el gaming, las redes sociales, los streamers, el freestyle y mucho más.



