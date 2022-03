El tratamiento efectivo para acabar con la grasa localizada Emprendedores de Hoy

Eliminar excesos de grasa y lucir una figura tonificada se ha convertido en una preocupación bastante importante para la sociedad. Frente a una creciente preocupación global por obtener cuerpos mucho más esbeltos, son muchas las personas que actualmente se encuentran en la búsqueda de tratamientos estéticos corporales que garanticen resultados eficientes y duraderos.

De todas las alternativas disponibles, en los últimos tiempos el tratamiento corporal Sculptor que ofrece el Centro BioSalud Canarias se ha posicionado como uno de los mejores para combatir la grasa localizada y la marcación con resultados próximos a los obtenidos por una liposucción en pocas sesiones, en total seguridad y sin afectar a los tejidos circunstantes. Esto se debe principalmente a lo innovador que resulta, permitiendo a la gente reducir grasa corporal solo en los lugares deseados.

¿Qué es la tecnología Sculptor? Pensada exclusivamente para producir resultados efectivos de forma segura y sin efecto rebote, el tratamiento corporal Sculptor se caracteriza por su diseño moderno e innovador, el cual emplea de forma exclusiva la cavitación ultrasónica de baja frecuencia para destruir y liberar los triglicéridos acumulados en los adipocitos, eliminándolos a través del sistema linfático.

Todo esto es posible gracias a los exclusivos avances en tecnología de los materiales con los que cuenta esta moderna tecnología. Una unidad central en duraluminio mecanizado, cableado procedente de la robótica, electrodos de acero quirúrgico, así como los conectores médicos profesionales que son solo algunos de los elementos que componen al Sculptor.

BioSalud Canarias, especializados en rejuvenecimiento y salud integral Una de las principales razones por la cual muchas mujeres en el mundo deciden optar por tratamientos estéticos corporales profesionales es, en definitiva, gracias a lo útiles y efectivos que resultan en el momento de moldear la figura, haciéndola esbelta, tonificada y libre de imperfecciones relacionadas con el sobrepeso.

En el caso particular del tratamiento Sculptor, se ha podido demostrar que tiene la capacidad de controlar procesos como la lipogénesis y lipólisis (también conocidos como acumulación y liberación de grasa, respectivamente). Todo a través de un proceso indoloro y no invasivo que disminuye la grasa en aquellas zonas que resultan difíciles de eliminar solamente con un régimen de deporte y una dieta balanceada.

En definitiva, el hecho de verse y sentirse bien son sumamente importantes al momento de determinar la autoestima y felicidad de las personas. En este sentido, tratamientos innovadores a nivel corporal como el Sculptor de BioSalud Canarias han demostrado ser excelentes aliados en el momento de combatir la grasa localizada de forma activa y permanente, brindando a las personas una figura hermosa con la que pueden sentirse cómodos y plenos.



