La transmisión de Final Fantasy XIV Online revela nuevas aventuras para el parche 6.1

viernes, 4 de marzo de 2022, 16:34 h (CET) A mediados de abril llegarán nuevas misiones de la historia principal, contenidos para los combates y novedades en el sistema Trust SQUARE ENIX® ha compartido hoy más detalles sobre el parche 6.1 de FINAL FANTASY® XIV Online durante la última transmisión de Letter from the Producer LIVE.



Con su publicación prevista para mediados de abril, el parche 6.1 será la primera gran actualización de contenido tras el lanzamiento de la expansión FINAL FANTASY XIV: Endwalker™, que ha obtenido excelentes críticas y ha marcado el fin de la épica saga de Hydaelyn y Zodiark.



El productor y director Naoki Yoshida ha compartido la información más reciente sobre los nuevos contenidos que llegarán con la serie de actualizaciones del parche 6.1, entre los que se encuentran:

Nuevas misiones de la historia principal: El parche 6.1 supondrá el inicio de un nuevo capítulo para los Warriors of Light.

El parche 6.1 supondrá el inicio de un nuevo capítulo para los Warriors of Light. «Tataru’s Grand Endeavor»: Tataru protagoniza esta nueva serie de misiones secundarias que arrancará en el parche 6.1 y se prolongará hasta el parche 6.5.

Tataru protagoniza esta nueva serie de misiones secundarias que arrancará en el parche 6.1 y se prolongará hasta el parche 6.5. Nueva misión de rol : Estará disponible una historia adicional tras completar todas las misiones de rol de Endwalker.

Estará disponible una historia adicional tras completar todas las misiones de rol de Endwalker. Novedades para el PvP: Se implementará un nuevo contenido PvP titulado Crystalline Conflict, actualizaciones en las acciones PvP y un nuevo sistema de recompensas.

Se implementará un nuevo contenido PvP titulado Crystalline Conflict, actualizaciones en las acciones PvP y un nuevo sistema de recompensas. Nueva zona residencial: Se pondrán a la venta las parcelas de Empyreum, la nueva zona residencial de Ishgard.

Se pondrán a la venta las parcelas de Empyreum, la nueva zona residencial de Ishgard. The Unending Codex: En los eventos principales del Parche 6.1 se puede desbloquear un nuevo glosario de personajes y términos hasta el Parche 6.0. No todos los personajes y términos estarán disponibles inmediatamente, y se añadirán nuevas entradas a medida que se desarrolle la historia.

En los eventos principales del Parche 6.1 se puede desbloquear un nuevo glosario de personajes y términos hasta el Parche 6.0. No todos los personajes y términos estarán disponibles inmediatamente, y se añadirán nuevas entradas a medida que se desarrolle la historia. Nueva Dungeon: Se publicarán más detalles más adelante.

Se publicarán más detalles más adelante. Nuevo Trial: The Endsinger’s Aria.

The Endsinger’s Aria. Nuevo Unreal Trial : Ultima’s Bane (Unreal).

: Ultima’s Bane (Unreal). Nueva Alliance Raid para 24 jugadores: Myths of the Realm #1.

Myths of the Realm #1. Actualizaciones diversas: Contenidos adicionales entre los que se encuentran ajustes en los oficios, New Game+ para Endwalker y parte de 6.1, nuevos peinados para los Hrothgar, más glamour plates y la habilidad de probar artículos de la tienda de FINAL FANTASY XIV Online.

También se han dado más detalles sobre la revisión del contenido de la historia principal de A Realm Reborn™. Entre las novedades se encuentra el nuevo sistema Duty Support (basado el actual sistema Trust), que se implementará para el contenido de A Realm Reborn (2.0) en el parche 6.1. Con este nuevo sistema, todas las Dungeons y Trials para cuatro jugadores de la historia principal podrán completarse con PNJ. El sistema Duty Support también se ampliará en actualizaciones futuras para el contenido de los parches 2.x y la expansión Heavensward™ y posteriores.

De cara al futuro, el parche 6.1x incluirá las siguientes actualizaciones:

Nuevo Ultimate Duty: Un nuevo desafío Ultimate, Dragonsong’s Reprise, llegará en el parche 6.11.

Un nuevo desafío Ultimate, Dragonsong’s Reprise, llegará en el parche 6.11. Misiones secundarias: Varias misiones secundarias nuevas, incluyendo «Somehow Further Hildibrand Adventures» en el parche 6.15 y «Omega: Beyond the Rift» dentro de la serie 6.1x.

Varias misiones secundarias nuevas, incluyendo «Somehow Further Hildibrand Adventures» en el parche 6.15 y «Omega: Beyond the Rift» dentro de la serie 6.1x. Nuevas misiones de tribus: A partir del parche 6.15, será posible disfrutar de nuevas misiones de la tribu de los Arkasodara para los oficios y clases de combate.

A partir del parche 6.15, será posible disfrutar de nuevas misiones de la tribu de los Arkasodara para los oficios y clases de combate. Nuevas Custom Deliveries: Las Custom Deliveries de Ameliance Leveilleur llegarán con el parche 6.15.

Las Custom Deliveries de Ameliance Leveilleur llegarán con el parche 6.15. Sistema para viajar entre centros de datos: Está previsto que con el parche 6.18 los jugadores puedan visitar Worlds de centros de datos lógicos diferentes dentro del mismo centro de datos físico.

Más información en la página del parche 6.1: https://sqex.to/EhA8o



Toda la información está disponible en el vídeo de la transmisión: https://sqex.to/7k7R1



Con más de 25 millones de jugadores registrados, este es el momento ideal para adentrarse por primera vez en la saga de FINAL FANTASY XIV Online, que tan buenas críticas ha recibido. La prueba gratuita se ha ampliado para incluir todo el contenido de A Realm Reborn y la expansión Heavensward (y actualizaciones hasta el parche 3.56), además de una raza jugable adicional (Au Ra) y tres oficios jugables adicionales (Dark Knight, Astrologian y Machinist). Con la prueba gratuita es posible disfrutar de cientos de horas de juego y de una historia que equivalen a dos títulos de FINAL FANTASY completos, pero sin límite de tiempo. Más información: http://sqex.to/FFXIVFreeTrial



Más información sobre FINAL FANTASY XIV: Endwalker en la página web oficial: https://eu.finalfantasyxiv.com/endwalker/.

