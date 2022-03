¿Qué es la ley de Segunda Oportunidad y cómo saber si una persona puede acogerse a ella?, por Woinfi Legal Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 13:00 h (CET)

La ley de Segunda Oportunidad se establece como una manera de salir de un problema financiero por la vía legal desde el decreto emitido en el año 2015.

Esta se establece comouna opción idónea para las personas que tienen una deuda, pero por su misma situación no lograron llegar a un acuerdo con los acreedores y necesitan ser exonerados. Sin embargo, no todas las personas que tienen una deuda pueden acogerse a ella, por lo que los asesores legales y financieros Woinfi Legal especifican los requisitos y quién puede hacer uso de este recurso.

La importancia de contar con el respaldo de especialistas Si bien la ley de Segunda Oportunidad, es un decreto legal que se presenta como una ayuda a particulares y autónomos que por razones ajenas a su voluntad, no pueden hacer frente al pago de una deuda y para poder acogerse a ella se deben cumplir ciertos requerimientos estrictos. Entre sus especificaciones, también se busca proteger a los acreedores y así cumplir una doble función social.

Como se declara en la ley, este tipo de oportunidades se otorga debido a que se ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad, se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía, lo que desfavorece tanto al propio deudor como a los acreedores, ya sean públicos o privados.

Es por ello que, para realizar una solicitud y saber si es viable, es importante contar con la asesoría de empresas como Woinfi Legal, ya que cuentan con un grupo de especialistas en el área legal que analizan previamente el caso y dan respuestas claras con respecto a la situación específica de cada cliente.

Asesoramiento especializado para acogerse a la ley Para acogerse a este recurso legal, principalmente, se examina el historial crediticio del deudor y se estudia el caso para identificar que la persona necesita realmente un auxilio económico. Esto quiere decir que no busca liberarse de la deuda. Por este motivo, una de los requisitos primordiales es contar con una justificación que pruebe que el deudor no cuenta con el patrimonio suficiente para hacer frente a sus deudas y que igualmente fueron contraídas actuando de buena fe.

Es importante mencionar que la cantidad no puede superar los cinco millones de euros. Es por ello que, si la solicitud es aprobada, será exonerada la totalidad de la deuda, excepto las que se hayan contraído con la administración pública, las cuales pueden se pueden pagar de forma fraccionada. Para todas las personas interesadas en conseguir información específica para su caso, Woinfi Legal cuenta con contactos directos en su sitio web, además de información sobre esta ley y demás asesoramientos que brindan en toda España.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.