viernes, 4 de marzo de 2022, 15:17 h (CET) José Quilis Instalaciones, Arquisol Instalaciones y Deinrresa son los ganadores del concurso, por su visión de la conectividad, la eficiencia energética y la sostenibilidad en los hogares Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha nombrado a José Quilis Instalaciones, de Valencia, Arquisol Instalaciones, de Murcia, y Deinrresa de Madrid, como ganadores del concurso “MySchneider te impulsa”, en el marco del programa partner mySchneider para instaladores electricistas.

José Quilis instalaciones se enfoca especialmente en la digitalización y la sostenibilidad de la vivienda, y asegura que su objetivo es que “el 100% de los hogares sean conectados”. Por su parte, Arquisol es una empresa de nueva creación con experiencia en instalaciones fotovoltaicas y automatizaciones, cuya motivación en el sector es el de “incrementar la autosuficiencia y los ahorros energéticos en las viviendas”. Finalmente, Deinrresa destaca por sus reformas para mejorar la eficiencia energética de los hogares, y que quiere “hacer accesibles la automatización del hogar para todos los clientes”.

“Las tres empresas han destacado por su visión de la conectividad, la sostenibilidad y la eficiencia energética de los hogares, en línea con el objetivo de Schneider Electric de hacer llegar la energía a todas las personas de forma segura, sostenible e innovadora”, asegura Luis Catalán, Channel Manager Home & Distribution de Schneider Electric.

Los ganadores recibirán premios por valor de 2.000 € para impulsar su negocio a través de servicios de consultoría, formaciones, herramientas de visibilidad y ropa de trabajo.

