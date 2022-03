Las ventajas de los servicios de limpieza con productos ecológicos, por GRUPO JOCORDÁN

La limpieza, sin duda, es un procedimiento indispensable a realizar en cualquier entorno que se pueda imaginar. Esto se debe a que los espacios limpios son saludables y visualmente agradables. Una nueva y eficaz alternativa es la limpieza con productos ecológicos Limpieza de empresas e industrias

A lo largo de los años, el desarrollo de la industria química ha traído consigo el descubrimiento de nuevos productos de limpieza. Son cada vez más innovadores y, al mismo tiempo, más respetuosos con el medio ambiente. Estos productos son cada vez más utilizados para la limpieza de oficinas e industrias

A diferencia de los antiguos productos tradicionales, como el amonio cuaternario, los detergentes y otros tensioactivos, que tienen el inconveniente de que pueden ser tóxicos. Además, son corrosivos y también pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente.

Productos más eficaces y menos dañinos

Como alternativa a la utilización de productos químicos tradicionales para la limpieza, ha surgido la idea de utilizar medios más respetuosos con el medio ambiente, que pueden resultar más eficaces e incluso más baratos. La utilización de estos productos puede ser un criterio al elegir una empresa de limpieza.

Un ejemplo notable del uso de productos respetuosos con el medio ambiente en la limpieza ha sido el uso de agua ionizada a escala industrial. El agua es tratada magnéticamente para crear ciertas cargas electromagnéticas. Esto cambia su valor de pH, su sabor y sus propiedades.

Agua ionizada

Los usos del agua ionizada van desde la limpieza de entornos industriales hasta las instalaciones médicas.

El agua ionizada tiene muchas ventajas y es mucho más eficaz y ecológica que otros productos de limpieza.

El agua ionizada mata más bacterias, hongos y otros microorganismos. No es tóxico, no deja residuos y no tiene un impacto negativo en el medio ambiente. También es mucho más barato que otros productos.

Limpieza con productos ecológicos: ahorro de hasta un 30%.

Es más ventajoso para cualquier empresa optar por utilizar productos de limpieza ecológicos. Esto puede ahorrar mucho tiempo y dinero en la limpieza profesional de oficinas.

El coste de adquirir detergentes y productos ecológicos puede suponer una gran inversión inicial para una empresa. Sin embargo, en muchos casos, la sustitución de los productos tradicionales por otros respetuosos con el medio ambiente ha generado un ahorro de hasta el 30%, debido a su eficacia, facilidad de aplicación y tiempo de trabajo.

Los productos ecológicos como el agua ionizada o los tratamientos con ozono tienen un gran potencial antibacteriano. No sólo eliminan el polvo y la grasa, sino también un gran número de microorganismos, lo que aumenta exponencialmente su eficacia. Esto no es posible con la mayoría de los productos convencionales.

Existen varias técnicas de limpieza que no incluyen el uso de productos perjudiciales para el medio ambiente. Además, son accesibles para todas las empresas y generan un gran ahorro.

El impacto ecológico de las empresas de limpiezas

¿El objetivo? Reducir la huella medioambiental de las empresas del futuro.

Los científicos hablan constantemente, sobre todo en los últimos tiempos, de la sostenibilidad y de los cambios ecológicos necesarios:

Una petición razonable y sensata que establece nuevas reglas y habla de nuevos objetivos para proteger el medio ambiente y el mundo.

Precisamente por ello, el número de empresas que aceleran las trayectorias ecológicas aumenta constantemente. Las opciones para proteger el medio ambiente van desde la compra de productos ecológicos para sus oficinas hasta el uso de materias primas sostenibles, pasando por la inversión en el futuro mediante la creación de espacios verdes y zonas ecológicas dentro de las empresas.

Ciertamente, un factor de interés es el impacto ecológico de las empresas de limpieza, que, sobre todo cuando trabajan en grandes superficies, deben tener en cuenta una serie de variables que pueden determinar el impacto medioambiental de la empresa en la que opera.

Sostenibilidad y transparencia

La empresa de limpieza que se ocupa de los espacios de trabajo de la empresa es un factor clave para reducir el impacto medioambiental. Una empresa de limpieza de calidad también debe ser capaz de garantizar un beneficio en términos ecológicos y un considerable ahorro de agua, mediante un uso consciente de los recursos.

En primer lugar, el uso de productos de bajo impacto medioambiental es uno de los elementos clave en este sentido, favoreciendo un servicio respetuoso con el medio ambiente: materiales reciclables y ahorro de energía son las palabras clave para el éxito de la limpieza industrial.

En sectores técnicos específicos, como la limpieza en la industria farmacéutica, se requiere toda una serie de atenciones especiales, de carácter científico y técnico que no deben subestimarse. De hecho, los espacios de este tipo deben recibir una atención adecuada tanto en términos de limpieza como de ecología.

Por ejemplo, la limpieza e higienización de laboratorios farmacéuticos y departamentos de producción. Debido a la importancia de estos espacios de trabajo, la empresa de limpieza debe utilizar materiales que no sean altamente tóxicos ni perjudiciales para el medio ambiente. Al contrario: el uso de productos de limpieza de bajo impacto ambiental, por ejemplo, garantiza un servicio seguro, ecológico y eficaz que protege a la empresa, a los trabajadores y al medio ambiente.

En definitiva, una empresa de limpieza de calidad, capaz de garantizar servicios ecológicos y eficaces, hace del mundo un lugar mejor para vivir y, por tanto, es una elección que debe hacerse con cuidado.