KÄRCHER lanza la nueva gama de aspiradoras para suciedad sólida y líquida

viernes, 4 de marzo de 2022, 12:37 h (CET)

Antes, se tenía que comprar un electrodoméstico para aspirar sustancias sólidas y secas y otro para las líquidas. No obstante, ya no es necesario gastar dinero en dos aparatos, gracias a las nuevas aspiradoras fabricadas y presentadas por KÄRCHER, la multinacional alemana que se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de equipos de limpieza para el hogar.

Ellos son quienes han creado toda una gama de aspiradoras para suciedad sólida y líquida 3 en 1 que son capaces de absorber, soplar y aspirar todo tipo de suciedad.

La nueva colección de aspiradoras de KÄRCHER Gracias a sus características, las nuevas aspiradoras WD de KÄRCHER son ideales tanto para utilizarlas en el exterior como en el interior de cualquier hogar, así como también para la limpieza interior del automóvil, el taller, el patio, etc. Uno de los rasgos que diferencia a estas aspiradoras del resto es, indudablemente, su alto poder de aspiración, el cual viene concentrado en un equipo compacto. Esto facilita su uso, aporta un mejor funcionamiento y, por supuesto, ayuda a ocupar mucho menos espacio.

Por otro lado, estas aspiradoras están disponibles en diferentes longitudes de cable y capacidad de depósito, en función de las necesidades del cliente.

Una gama de aspiradoras que ofrecen notables beneficios Las nuevas aspiradoras WD están diseñadas y fabricadas para aportar un sinfín de beneficios a sus usuarios. Por ejemplo, la tecnología que incorporan ofrece un excelente rendimiento de trabajo, garantizando resultados óptimos en cuanto a limpieza. También hay que destacar su comodidad de uso, además de su sistema de filtrado seguro, que garantiza que el usuario tenga el mínimo o el nulo contacto con la suciedad.

Su diseño compacto ofrece un manejo sencillo, gracias a su posición de estacionamiento, almacenamiento de mangueras, etc. Contar con una de estas aspiradoras facilitará considerablemente el trabajo de limpieza para cualquier persona. Tener 3 funciones en una misma máquina, hecha con tecnología punta y alta calidad en materiales, hará que definitivamente la suciedad ya no vuelva a ser un problema.



