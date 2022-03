Todas las ventajas de la fotovoltaica en el hogar, por ADRATEK Comunicae

viernes, 4 de marzo de 2022, 14:06 h (CET) Cuando se habla de las llamadas "energías renovables" y, en concreto, de la energía solar, el tema gira inmediatamente en torno a la utilidad de la fotovoltaica: sí, pero ¿qué es un sistema fotovoltaico? Un sistema fotovoltaico es un sistema de producción de energía eléctrica por conversión directa de la radiación solar, mediante el efecto fotovoltaico.

Los sistemas fotovoltaicos están diseñados y construidos con una gran "misión": convertir instantáneamente los rayos del sol en energía eléctrica, sin utilizar ningún tipo de combustible, a través de la instalación de placas solares.

Un sistema fotovoltaico se compone principalmente de:

Un conjunto de placas solares fotovoltaicas

Uno o varios inversores, es decir, sistemas electrónicos destinados a transformar la corriente continua producida por los paneles en corriente alterna (es decir, disponible instantáneamente para la vivienda),

Un contador para medir la energía producida. Las ventajas que aporta la fotovoltaica a los hogares:

Reducción de las emisiones nocivas para el medio ambiente Hay que resaltar entre todas las ventajas del sistema fotovoltaico la cuestión ética de la protección del planeta a la cabeza.

Los paneles fotovoltaicos, al trabajar con la luz solar natural, producen una forma de energía alternativa a las centrales de hidrocarburos.

Esto significa que la energía fotovoltaica reduce las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente, reduciendo así el efecto invernadero.

Al favorecer la energía solar fotovoltaica, se contribuye de forma concreta a la protección del planeta y al bienestar de las generaciones futuras.

Ahorro en la factura energética A menudo, una de las principales razones por las que una persona decide instalar un sistema fotovoltaico en un hogar es por el ahorro que se obtendrá como resultado de esta inversión.

De hecho, las placas solares fotovoltaicas aprovechan la energía de los rayos del sol, transformándola en electricidad limpia y gratuita: esto significa que es posible hacer funcionar los principales aparatos eléctricos (horno, lavadora, lavavajillas, aire acondicionado, etc.), sin tener que tomar energía de la red nacional.

Y eso no es todo: la instalación de un sistema fotovoltaico es una de las intervenciones que se benefician de deducciones fiscales.

Para el Estado, la instalación de este tipo de sistemas se considera una intervención destinada a conseguir un ahorro energético, por lo que gracias a las deducciones es posible recuperar la una parte de los gastos realizados para la instalación del sistema.

Aumento de la clase energética y del valor de la propiedad El tema de las ventajas económicas de la instalación de un sistema fotovoltaico no termina aquí, porque también hay que considerar el aumento del valor de la propiedad como una de las "ventajas indirectas" que conlleva la compra de un sistema fotovoltaico.

Una casa energéticamente independiente y, por tanto, equipada con paneles fotovoltaicos para la producción de electricidad, adquiere inevitablemente un mayor atractivo en el mercado inmobiliario.

Hay otro aspecto importante: la incorporación de la fotovoltaica, como cualquier otra mejora de la eficiencia energética, conlleva un aumento de la clase energética, otro criterio que afecta al valor del inmueble.

Ventajas de la energía fotovoltaica para las partes comunes de los edificios multifamiliares

La energía fotovoltaica para las partes comunes de los edificios multifamiliares ofrece muchas posibilidades y ventajas relacionadas con la electricidad.

Con la ayuda de una instalación fotovoltaica para pro-consumidor, se producirá electricidad para alimentar los aparatos de las partes comunes de los edificios y el excedente se introducirá en la red eléctrica, reduciendo así los costes de la energía consumida por la Asociación de Viviendas.

Utilizar la energía solar para reducir la demanda de electricidad de la red de los edificios hace que sean más respetuosos con el medio ambiente. ¿Qué ventajas adicionales tiene esta solución? ¿Por qué merece la pena utilizarlo?

Instalación fotovoltaica para una asociación de viviendas

Cabe destacar que la Asociación de Viviendas puede tener su propia planta de energía solar en el tejado, lo que permite la producción colectiva de energía. Así, podrá alimentar las partes comunes del edificio, como la iluminación de la zona exterior, los huecos de las escaleras, el aparcamiento o el funcionamiento de los ascensores.

Cada vez más, incluso los edificios multifamiliares recurren a este tipo de solución, disfrutando de un ahorro de electricidad.

Uso de la electricidad procedente de paneles fotovoltaicos

La electricidad generada por los paneles fotovoltaicos se utiliza en los edificios multifamiliares para las necesidades propias de la Asociación de Viviendas. La electricidad generada suele utilizarse para satisfacer las necesidades comunes de los residentes y puede utilizarse para:

Calentar el edificio, por ejemplo, mediante una bomba de calor

Funcionamiento del ascensor, la ventilación, el aire acondicionado o las puertas

Iluminación de pasillos, garajes, aparcamientos subterráneos, escaleras. Además, cuando los propietarios comunitarios deseen reducir su factura personal de electricidad, pueden instalar paneles fotovoltaicos por su cuenta (en el balcón o en la azotea del bloque de pisos), pero primero se necesita la aprobación del administrador.

La energía fotovoltaica es una inversión que merece la pena, tanto si se utiliza en viviendas unifamiliares como en empresas o bloques de pisos.

Lamentablemente, en la actualidad, los costes anuales del consumo de electricidad en las Comunidades suponen un gasto considerable, que aumenta sistemáticamente. Al querer reducir estos costes, vale la pena considerar el uso de paneles fotovoltaicos, que producen energía limpia a partir del sol.

Una gran ventaja en este caso es el hecho de que con la ayuda de estos paneles se puede iluminar escaleras, aparcamientos, garajes o influir en el funcionamiento de los ascensores y la calefacción del edificio. Las tecnologías modernas ofrecen muchas posibilidades que merece la pena aplicar en la vida.

