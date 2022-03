Novakid: enseñanza online, los cambios en el mundo educativo Comunicae

viernes, 4 de marzo de 2022, 13:37 h (CET) Los resultados indican que a pesar del progreso tecnológico y el surgimiento de e-learning, el enfoque personal y personalizado en el proceso de aprendizaje es imprescindible. La accesibilidad, la flexibilidad de horarios, la conciliación y la capacidad de poder realizar otros trabajos son algunos de los beneficios de enseñar de forma online Novakid, líder europeo en la enseñanza del inglés en línea, ha realizado una encuesta para profesores en remoto en ocasión del Digital Learning Day (#DLDay) con el objetivo de conocer de primera mano su opinión y experiencia de la enseñanza online desde el punto de vista del educador. Con preguntas como ¿cuáles son las ventajas de la enseñanza digital? O ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los tutores? los profesores de inglés online han expresado sus opiniones sobre el trabajo en remoto, la adaptabilidad y las ventajas e inconvenientes de la interacción con los alumnos.

No hay duda que, debido a la pandemia, el mercado de la educación a través de plataformas digitales está en auge a escala mundial. Desde su institución hace una década, el Digital Learning Day (#DLDay) se celebra anualmente el 22 de febrero por parte de escuelas y educadores, y especialmente por parte de aquellos que trabajan en remoto.

A pesar del progreso tecnológico y el surgimiento de e-learning, el profesorado de sigue siendo uno de los factores más importantes en el proceso de aprendizaje. Los resultados de la encuesta de Novakid, realizado entre todos sus profesores distribuidos en 49 países diferentes, pone de manifiesto la relevancia de un enfoque personal y personalizado en el proceso de aprendizaje.

¿"Nativos digitales" o provenientes de las aulas tradicionales?

Para la mitad de los profesores, la enseñanza en línea es la única ocupación, mientras que la otra mitad combina sus carreras docentes con otros puestos: el 38% tiene otros trabajos no relacionados con la enseñanza, el 62% enseña otras materias en línea o en aulas tradicionales.

Entre los que combinan la docencia con otros trabajos, el 60% de los encuestados hace otro trabajo digital, mientras que el 40% trabaja en oficinas, como autónomo o incluso como dueño de sus negocios. Las ocupaciones de los profesores de Novakid varían de negocios, finanzas y servicios de marketing a atención médica, arte, derecho o incluso ingeniería.

Sin embargo, para el 66% la enseñanza de idiomas en línea representa la principal fuente de ingresos: más de la mitad de sus ingresos proviene de ello y además afirma que gracias a la enseñanza en remoto lograron al menos duplicar sus ingresos mensuales. El 28% de los profesores son llamados "nativos digitales”, ya que nunca han llevado a cabo clases en aulas tradicionales, mientras que la gran mayoría ha cambiado de las aulas tradicionales a las virtuales.

La accesibilidad de las plataformas de aprendizaje en línea es la principal ventaja en comparación con la educación tradicional

Casi el 50% de los encuestados considera que la accesibilidad es la principal ventaja de la enseñanza digital: pueden enseñar "desde cualquier parte del mundo", algo que beneficia tanto a los estudiantes como a los educadores. Alrededor del 44% de los profesores considera que el aprendizaje en línea es una opción conveniente en el mundo moderno.

Sin embargo, el acceso a internet sigue siendo un problema en muchos países: más de un tercio de la población mundial nunca ha estado en línea. "Vivo en un país donde los niños rebosantes de entusiasmo y curiosidad están estancados por la falta de acceso a Internet. Si Internet fuera más accesible, sería posible hacer lo mismo para más niños", dijo Darth Dabon, profesor de inglés en Novakid.

Por un lado, más del 34% de los profesores piensa que la enseñanza en línea es una forma efectiva de enseñar idiomas extranjeros, especialmente inglés. La ventaja crucial es el hecho de que las lecciones se llevan a cabo a través de lecciones personalizadas e individuales: "La gran diferencia entre la enseñanza en línea y fuera de línea es la eficacia de la lección. Las lecciones en línea tienden a estar más enfocadas en las metas y necesidades lingüísticas específicas de cada estudiante y las lecciones son individuales, mientras que en un aula tradicional los maestros necesitaría enfocarse en todos los estudiantes al mismo tiempo, así que el tiempo que tienen para aprender es limitado y encima compartido con otros estudiantes", comentó Ane Green, profesora de inglés en Novakid.

Por otro lado, el 17% de los profesores piensan que la principal ventaja de la enseñanza en línea es que pueden establecer su propio horario. "Es muy conveniente. Puedes trabajar y pasar más tiempo con la familia", comentó uno de los encuestados.

Los problemas técnicos y la gestión del aula son los principales retos

El 38% de los encuestados comentó que los problemas técnicos y de conexión, y el potencial de posibles cortes de energía, afectan negativamente la experiencia de enseñanza digital.

Más del 35% de los profesores cree que gestionar a los estudiantes jóvenes en un aula virtual es bastante difícil. El no encontrarse en la misma habitación que el niño la conexión entre el alumno y el educador es más difícil de mantener. Los niños se distraen fácilmente en su entorno familiar, por lo que es complicado asegurarse que se mantengan centrados durante la lección.

Los encuestados comentaron: "Tratar de involucrar a un estudiante a un nivel más personal, mantener viva su atención y motivarlo es complicado"; "Lo más difícil es no poder hacer nada cuando el estudiante desaparece de la cámara"; "Es un reto cuando el estudiante no se enfoca en la lección y se distrae con cualquier cosa, especialmente aquellos con poco interés".

