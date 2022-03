Consultia Business Travel financia un autobús para trasladar refugiados ucranianos a Valencia Comunicae

viernes, 4 de marzo de 2022, 13:41 h (CET) El autobús con capacidad para unas cincuenta personas partirá el domingo desde Valencia con la intención de traer a los refugiados el próximo miércoles 9 de marzo. La iniciativa parte del empresario Juan Manuel Baixauli, presidente de Consultia Business Travel, y se desarrollará conjuntamente con la Fundación Juntos por la Vida. Con esta acción de RSC, la compañía anima a otras entidades a sumar su apoyo por esta causa humanitaria La startup especializada en la gestión integral y asesoramiento de viajes de negocios, Consultia Business Travel, ha puesto a disposición de los ciudadanos ucranianos que quieran abandonar el país por el conflicto bélico, un autobús que los trasladará a la Comunidad Valenciana.

El autobús, con capacidad para unas cincuenta personas, partirá el domingo desde Valencia hacia Ucrania, con la intención de traer a los refugiados el próximo miércoles. Las medidas acordadas el pasado jueves entre Ucrania y Rusia para el establecimiento de corredores humanitarios facilitan en estos momentos el acceso a Ucrania desde la frontera con Polonia que hasta hace unos días era impracticable.

La iniciativa ha partido del empresario valenciano Juan Manuel Baixauli, presidente de Consultia Business Travel, y se desarrollará conjuntamente con la Fundación Juntos por la Vida, desde donde ya se están liderando iniciativas para organizar la acogida de menores ucranianos en Valencia. La organización está recogiendo donaciones para convertir este primer desplazamiento de un autobús en una línea continuada que pueda traer a más personas.

Para el presidente de Consultia Business Travel, "se trata de una acción que, como empresario y dentro de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en Consultia Business Travel, existe la obligación de hacer ante el desastre humanitario que se está viviendo". Baixauli reconoce la importancia de mandar material y recursos y señala que instituciones han puesto a disposición espacios para la parte logística, al igual que profesionales del transporte se han puesto a disposición para llevar el material. Sin embargo, considera clave sacar de allí a la gente. "Las mujeres y los niños no pueden vivir en pabellones y gimnasios de forma indefinida y, aunque polacos y checos les acojan, son mucha gente", señala. Para abordar esta operación, cuentan con la coordinación del cónsul honorario de Ucrania en Valencia.

Las acciones impulsadas para ayudar al pueblo ucraniano siguen sucediéndose en toda España y la Comunidad Valenciana está contribuyendo de manera destacada para apoyar al pueblo ucraniano. Con esta nueva iniciativa, explica Baixauli, "se busca generar un sentimiento en la sociedad y en el empresariado valenciano de apoyo a los refugiados y este bus no sea un hecho aislado, sino una línea que permita traer mas gente, alojarla y darles un periodo de vida digno mientras termina la guerra", insiste el empresario valenciano.

Si se está interesado en colaborar con esta iniciativa, por favor ponerse en contacto con la Fundación Juntos por la Vida.

Sobre Consultia Business Travel

Consultia Business Travel® es una compañía española especialista en la gestión integral de los viajes de negocios (Travel Management Company). Ofrece una solución diferenciada basada en un software en la nube (Destinux®) y un servicio de asesoramiento personalizado (Personal Travel Assistant), ofreciendo una solución integral para la gestión de los viajes de empresa, como necesidades de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) que la empresa necesite.

La compañía, de capital español y fundada en 2010, cuenta actualmente con sedes en Madrid, Valencia, Zaragoza y Oporto. La startup ha integrado en un potente sistema de gestión cerca de 3 millones de hoteles, más de 600 compañías aéreas, 27 compañías de alquiler de coches distribuidas por todo el mundo y traslados privados en más de 160 países, RENFE y taxis y vtc en más de 90 estados, con lo que consigue una conectividad online y eficiencia que destacan en el mercado del viaje de empresa.

