FLORAMA muestra las tendencias claves para el diseño de jardines de este año

viernes, 4 de marzo de 2022, 13:49 h (CET) Las tendencias de jardinería para 2022 abarcan todo, desde qué tipo de plantas cultivar hasta cómo hacerlo, pasando por qué materiales utilizar para tener un bonito diseño exterior El cambio hacia el uso de los espacios exteriores se ha acelerado en los últimos tiempos, esto significa que la mayoría de las personas quieren conocer cuáles son las tendencias e inspiraciones en el estilo de vida al aire libre para tener un espacio exterior que les haga sentir bien.

Como ocurre con muchas tendencias de diseño de interiores, en las que la funcionalidad es fundamental, el jardín es ahora un espacio polivalente.

¿Cuáles son las tendencias en jardinería para 2022?

Materiales naturales

La sensación de interior-exterior se consigue fácilmente con la combinación adecuada de accesorios para crear una extensión del espacio interior al exterior.

Los toques de buen gusto ayudan a crear una sensación de interior-exterior sin fisuras. "En lo que respecta a patrones y materiales en el jardín", según FLORAMA empresa dedicada a diseños de jardines. En 2022 aumentará la popularidad de la cerámica, el vidrio coloreado, plásticos reciclados, textiles y el granito. En general, son materiales que pueden ser naturales, artesanales y prácticos.

Sostenibilidad

La vida sostenible nunca ha sido tan importante como ahora, ya que la biodiversidad, la plantación naturalista y los materiales de origen biológico sitúan al planeta en el centro de esta tendencia.

Crear un lugar para disfrutar de un tiempo de tranquilidad en el jardín también es importante para estimular la atención plena y el bienestar mental.

Los jardines funcionan como un reducto de paz y tranquilidad, un lugar donde poder refugiarse y escapar de los estresantes días agitados.

Plantación naturalista

La combinación adecuada de paisajismo suave (plantación) y duro (materiales) es la clave de todo buen diseño de jardín y el punto de partida natural de un proyecto bien pensado.

Un aspecto de moda es la plantación naturalista combinada con el paisajismo texturizado. Da la impresión de que el jardín es salvaje, pero en realidad está muy bien trabajado.

Una combinación de plantaciones estructurales mezcladas con plantaciones perennes/herbáceas más suaves es la nueva opción. El objetivo es tener un jardín formal y también más sostenible.

Un buen consejo para quien se pregunte cómo diseñar un jardín: lo que está de moda entre los clientes es el uso de pastos mezclados con plantas perennes y bulbos junto con una plantación más estructural. Así, como el uso del césped artificial muy popular gracias a su buen aspecto durante todo el año y que no requiere mantenimiento.

Caminos de grava y de madera

Los caminos y pavimentos sólidos están dando paso a la grava, las virutas de madera y otros materiales naturales.

La grava es una tendencia clave en el paisajismo de un jardín y es más sostenible. A los diseñadores profesionales les encantan utilizar grava por su permeabilidad y flexibilidad. También es excelente para el drenaje e ideal para la plantación, además de ser una opción asequible.

La gente está empezando a entender que el drenaje es la clave de una buena sostenibilidad en el jardín.

Piedra texturizada

Al utilizar una combinación de piedra caliza, arenisca cepillada o ligeramente texturizada y piedra lisa o pulida da un mayor interés en el jardín, además de ser una de las últimas ideas para los bordes del jardín.

Está claro que no se puede utilizar piedra pulida en el exterior de los jardines, ya que se vuelve demasiado resbaladiza, pero la piedra afilada sí, aunque algunos diseñadores sólo utilizan pavimentos con textura.

Forma de jardinería más orgánica y ecológica

La gente es cada vez más consciente de lo "ecológico" en términos de jardinería, La tendencia en este momento es que la jardinería y el cultivo orgánicos son ahora mucho más populares.

Los principios ecológicos son un conjunto de directrices que se pueden seguir para cultivar un jardín de forma ecológica.

Es hora de tomar conciencia de la riqueza de los suelos, fomentar la biodiversidad en los jardines, utilizar los recursos, como el agua, de forma responsable y evitar el uso de productos químicos.

Incluso adoptar sólo algunos de estos principios, puede suponer una gran diferencia para la salud y la sostenibilidad del jardín.

Plantación sucesiva para todas las estaciones

Una de las cosas que se ha demostrado es que los jardines pueden seguir siendo bonitos e interesantes fuera de la temporada principal de floración de primavera/verano.

La clave para la sucesión de plantaciones, especialmente en pequeños jardines urbanos que a menudo tienen una exposición inmediata durante todo el año, es una buena estructura del jardín con arbustos de hoja perenne.

Estas plantas formarán la espina dorsal de cualquier jardín y permiten intercalarlas con otras plantas que añadirán color, movimiento e interés a lo largo del año.

Hay que tener en cuenta que se necesita una buena base para combinar con otras plantas a medida que cambian las estaciones.

Entonces, ¿cuáles son las mejores plantas para la plantación sucesiva? Los bulbos de primavera, tulipanes, narcisos, alliums y plantas de floración temprana como los eléboros, hacen que la primavera comience perfectamente. Estas dan paso a las plantas perennes de verano para que brillen, como las anemones, las rudbeckias y el hylotelephium.

Celebrando los pequeños jardines

Los jardines con terrazas están en auge cuando se trata de tendencias fuertes en diseño de jardines.

Aprovechar al máximo los espacios de jardín pequeños está recibiendo mucha atención en este momento y las ideas para estos espacios son una gran noticia, principalmente en cómo optimizar el espacio de cultivo en balcones, terrazas y jardines de azotea.

Es esencial hacer que los espacios exteriores pequeños sean prácticos. Por ejemplo, se puede experimentar con jardineras con ruedas para crear un espacio realmente flexible de utilizar.

Para finalizar, ¿por qué no aprovechar estas tendencias de diseño de jardines y hacer un gran punto focal en un jardín, espacio exterior o terraza? Hay que tener en cuenta que tener un bonito jardín ayuda a purificar de forma natural el aire del espacio y atraerá la vida silvestre, por lo que es ideal para la vida en la ciudad.

