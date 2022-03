Diseño de espacios para mejorar la salud y el bienestar de las personas Comunicae

viernes, 4 de marzo de 2022, 12:21 h (CET) Actiu reúne a especialistas en diseño, salud y bienestar El impacto de los espacios cerrados en la salud de sus usuarios y cómo un diseño adecuado puede influir positivamente en su bienestar ha protagonizado el segundo encuentro organizado por Actiu en el marco del Madrid Design Festival.

El evento, celebrado en el showroom de Actiu en Madrid y moderado por Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu, contó con la participación de Anne-Marie Aguilar, Directora de operaciones del International WELL Building Institute, Anna Ferrer, partner del estudio CU4 Arquitectura, Bieito Silva, responsable de la certificación WELL del Instituto Tecnológico de Galicia), Pablo Muñoz, CEO de Evalore, y Jana Fernández, consultora de bienestar y descanso, que abordaron la importancia de crear entornos saludables y mantener unos hábitos saludables.

“La Covid nos ha enseñado cómo los espacios donde vivimos y trabajamos tienen una influencia directa sobre nuestra salud”, señaló Anne-Marie Aguilar, que explicó que desde el WELL Building Institute se estudia los múltiples significados que hoy en día tiene la salud y su relación con aspectos como la seguridad, la diversidad, la igualdad, la inclusión, el cambio climático, la salud pública, la salud mental, la resiliencia, la productividad o el compromiso de los trabajadores con la empresa.

“Descubrí a través del Well cómo los espacios pueden mejorar la salud y empecé a diseñar casas y entornos que cuidan”, comentó Anna Ferrer que, desde su estudio, ayudan a que las organizaciones y personas consigan sus objetivos a través del bienestar. “Estamos viendo cómo vivir en espacios más grises y menos verdes nos está enfermando”, afirmó la arquitecta, para quien “un espacio que ‘te cuida’ tiene que atender a las tres dimensiones: fisiológicas, cognitivas y socioemocionales.

Sobre cómo un espacio saludable está sincronizado con las necesidades fisiológicas de sus habitantes también habló Jana Fernández y destacó que “Hay que dar prioridad al descanso nocturno, pero también a cómo nos preparamos para la noche, para lo cual es fundamental que el espacio contribuya al bienestar y no suponga una amenaza continua”. En este punto, explicó cómo es posible crear nuevos hábitos y rutinas a partir de su método de las 7 Ds del descanso: Decisión, Disciplina, Dieta & Deporte, Dormir, Desacelar, Desconectar y Disfrutar.

“Es importante que, cuando hablemos sobre lo que hacemos, lo hagamos desde la salud y el bienestar, pero también desde la oportunidad de beneficio”, señaló Pablo Muñoz, que desde Evalore defiende cómo personas, planeta y rentabilidad son tres conceptos que deben ir de la mano para contribuir a un desarrollo sostenible y que pueda perdurar en el tiempo. “Tenemos herramientas para crear espacios saludables que debemos de utilizar y que, implementadas de forma adecuada, aumentan la rentabilidad del inversor y del usuario”, añadió el arquitecto, señalando el riesgo de no hacerlo y crear edificios que ya nazcan obsoletos.

En un momento híbrido y flexible como el actual, el espacio puede transformarse en una importante herramienta de fidelización. “Hay un montón de costes derivados de un espacio inadecuado y, lo que a priori puede implicar un mayor gasto inicial, a medio plazo tiene un retorno importante”, apuntó Bieito Silva para quien, más allá de lo salarial, la flexibilidad y adaptabilidad de usos son aspectos muy valorados por las personas.

Soledat Berbegal habló de la tecnología, entendida como una herramienta que ayuda a cuidar estos espacios y sus habitantes, y dijo que es una parte fundamental de esta transformación, tanto para medir parámetros como la calidad del aire, la acústica, la iluminación, la actividad personal o la alimentación, como para interpretarlos.

“Desde Actiu – comentó Soledat Berbegal- hemos lanzado Gaia by Actiu, una plataforma de IoT que mide parámetros y donde lo importante no es el sensor, sino los datos y las decisiones se toman con ellos, así como saber comunicarlas”. Una comunicación que, según la Consejera de Actiu, “es una herramienta fundamental a la hora de alcanzar ese bienestar y su consciencia entre los trabajadores”.

