Vehículos industriales y las restricciones por contaminación

viernes, 4 de marzo de 2022, 11:53 h (CET)

Los vehículos de uso industrial, ya sea para carga peligrosa o de fácil manejo, han estado en el radar de las organizaciones gubernamentales, en parte porque requieren de ciertos requisitos ambientales para su circulación. Estos vehículos suelen manejar combustibles y motores que generan más emisiones de CO₂ que un vehículo particular y pasan más horas circulando en carretera.

Por tal motivo, la compañía M10selection, de la mano de GrupoM10, gestiona flotas de vehículos industriales que generan menores impactos en el medioambiente, a la vez que suplen las necesidades específicas de sus clientes en el momento de adquirir coches para sus empresas o negocios.

Vehículos industriales y sus restricciones de tránsito Actualmente, las restricciones de movilidad se fundamentan en las iniciativas gubernamentales de varias ciudades para crear zonas de bajas emisiones que mejoren la calidad del aire.En Madrid, por ejemplo, estas restricciones se diseñan desde 2021 y se implementarán de forma escalonada en un período no mayor a 5 años. El ayuntamiento comenzó limitando la movilidad de vehículos industriales que no cuenten con ninguna de las etiquetas que los certifican como coches que funcionan con energías limpias o de baja emisión de CO₂. La ciudad espera que, para 2025, en ninguna de sus comunidades circulen vehículos sin etiqueta, lo que, en consecuencia, permite disminuir los problemas de salud y los decesos de personas, producidos por la contaminación por material particulado.

Aunque, en principio, la iniciativa se cimienta en un objetivo favorable para todas las personas, las restricciones tienden a afectar al mercado automovilístico, en especial, el que tiene que ver con vehículos industriales. Si bien la normativa está presente desde 1992, cuando entró en vigencia el Sistema Euro, su incidencia en la movilidad es más bien una preocupación reciente, por lo que su implementación ha generado problemas en el sector del transporte. Es por ello que fabricantes y distribuidores han acelerado procesos de modernización en sus diseños más recientes, con el objetivo de que sus mecánicas disminuyan considerablemente las emisiones contaminantes no solo para contribuir al cuidado medioambiental, sino también para tener la posibilidad de circular con tranquilidad en las ciudades de toda España.

Consejos para la compra de flota Siguiendo las iniciativas de bajo impacto de contaminación en las comunidades, M10selection ofrece a sus compradores una asesoría completa que les permita renovar su flota siguiendo los estándares internacionales de cuidado del medioambiente. Todos los vehículos que ofrece la compañía cuentan con las etiquetas que los certifican como coches menos contaminantes, por lo que no van a tener inconvenientes para circular en las principales ciudades del país.

De esta manera, M10selection espera que todos sus compradores puedan realizar la renovación de su flota, sin preocuparse por las restricciones que puedan afectar su tiempo en carretera y así evitar la afectación de los procesos de distribución y logística en sus negocios o empresas.



