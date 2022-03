¿Por qué es importante mejorar la eficiencia energética en hogares y negocios? Emprendedores de Hoy

El ahorro energético debe convertirse en una meta importante de cada individuo. Esto trae beneficios trascendentales para cumplir con los objetivos climáticos, así como también para reducir el presupuesto en altos consumos.

Es por esta razón que cada vez son más los productos y servicios energéticamente eficientes, con altos estándares de calidad.

Con el objetivo de crear conciencia, cada 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, en la búsqueda de su uso racional para lograr reducir el impacto que genera en el planeta y, de esta manera, tomar responsabilidad de prácticas inconscientes.

El uso consciente de la energía empieza por cada persona Crear conciencia sobre la utilización de la energía no pretende limitar las comodidades actuales de cada individuo. La finalidad es invitar al aprovechamiento de recursos mucho más sostenibles, tales como las prácticas de reciclaje, las energías renovables, utilizar la energía solar, eólica y así hacer que las personas sean mucho más responsables con el planeta.

El Día Mundial de la Eficiencia Energética promueve prácticas diarias como apagar la luz cuando se sale de una habitación, desenchufar conectores que no se estén utilizando, cambiar las bombillas halógenas por la tecnología led que, además, tiene mayor potencia y menos consumo de energía. También impulsa el apagado de equipos electrónicos que se encuentran en reposo, tales como ordenadores y televisores, así como el aprovechamiento de la luz solar y evitar el uso del vehículo cuando se va a lugares cercanos donde no sea necesario utilizarlo.

La eficiencia energética para frenar el cambio climático La eficiencia energética evita gastos innecesarios y por eso es importante crear conciencia en el hogar y utilizar la tecnología a favor del planeta. Con la llegada del confinamiento y el auge del teletrabajo, la energía en los domicilios se incrementó por la actividad en dispositivos móviles, tablets y ordenadores. En este contexto, reconocer cuándo es necesario el uso de las tecnologías y cuándo no es esencial para contribuir con el medioambiente, e incluso con la salud.

Consultoras como Vatios Verdes ayudan a las personas a reducir sus gastos y a mejorar la utilización de la energía en lugares de trabajo y viviendas. También asesoran nichos más amplios, como comunidades e instituciones públicas, promoviendo un uso correcto de la energía y trabajando en la reducción de CO2 en la atmósfera.

Iniciativas como la del 5 de marzo promueven el desarrollo de las sociedades para reutilizar sus recursos y contribuye con la economía para aprovechar las oportunidades de ahorro, a través de los medios que forman parte del día a día de cualquier persona.



