¿En qué consiste el tratamiento INDIBA?

Conocido como uno de los tratamientos más efectivos y rápidos para tratar una gran variedad de patologías y problemas musculares, el tratamiento INDIBA se ha convertido en uno de los más utilizados por centros médicos de diferentes tipos y por clínicas de fisioterapia.

Precisamente, entre estas últimas, se encuentra Maza Fisioterapia y Osteopatía, una clínica que entre su aparatología cuenta con la última tecnología de INDIBA, la cual se utiliza para ayudar a que el tejido muscular se recupere con mayor rapidez y con un menor número de sesiones. Los tratamientos con esta tecnología han demostrado ofrecer resultados sorprendentes en la mayoría de pacientes.

Aspectos importantes sobre el tratamiento INDIBA Muchas personas aún no saben qué es INDIBA porque es un método innovador. Este es un tratamiento que es totalmente indoloro y que se realiza a partir de una radiofrecuencia. Además de no ser invasivo, no tiene efectos secundarios y tiene propiedades regenerativas.

Este se centra, fundamentalmente, en hacer que los mecanismos naturales del cuerpo que se encargan de la reparación del tejido se aceleren, para que así el paciente pueda recuperarse en el menor tiempo posible. Específicamente, es un tratamiento que consiste en generar calor sobre la zona afectada, producido por corrientes eléctricas de alta frecuencia.

Esto provoca en el paciente la activación de la circulación sanguínea y celular, así como también un aumento de la oxigenación de los tejidos y un incremento en la producción de elastina y colágeno. Todas estas propiedades son las que han hecho que este sea uno de los tratamientos más utilizados para promover la recuperación y regeneración del tejido, tanto en la piel como a nivel osteomuscular. De hecho, es un procedimiento al que se someten muchos de los deportistas famosos de la actualidad.

Ventajas que se obtienen con el tratamiento de fisioterapia con INDIBA En Maza Fisioterapia Osteopatía, se combina la terapia manual con el tratamiento INDIBA, lo cual ha demostrado ofrecer unos resultados impresionantes en la calidad de vida de sus pacientes. Entre ellos, destaca el efecto analgésico que proporciona, evitando que el paciente sienta dolor durante y después del procedimiento.

Además, también es capaz de aumentar notablemente la entrega de oxígeno y de nutrientes, lo cual contribuye a una recuperación más rápida del lugar afectado, a la vez que aumenta la temperatura tisular, disminuye la inflamación y acelera la cicatrización. Por último, el tratamiento INDIBA, combinado con las terapias manuales de fisioterapia, reduce considerablemente el tiempo de recuperación de las lesiones.

Los profesionales que forman parte de este centro fisioterapéutico también se especializan en otros tratamientos como los de osteopatía y ondas de choque, los cuales ayudan a tratar una variedad de dolencias y patologías óseas, musculares y articulares. En su página web, están disponibles todos los medios de contacto de los que disponen para atender cualquier consulta o solicitud de sus pacientes. Si el paciente lo prefiere, puede dirigirse directamente a la clínica Maza Fisioterapia Osteopatía, ubicada en Doctor Areilza, n.º 4 par en Bilbao.