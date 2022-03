Ingeniería de Chiclana de la Frontera es adjudicataria del proyecto de agua potable en una zona turística de Ecuador Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 11:06 h (CET)

Una compañía de ingeniería y construcción de Chiclana de la Frontera en Cádiz gana una licitación internacional para el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) en la República de Ecuador.

Efectivamente, el GRUPO ARCOINSER INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A., con sede social en Madrid, pero con oficina técnica en Chiclana, en consorcio con otra constructora nacional, ha logrado la adjudicación de un contrato de 15 millones de dólares para el diseño, suministro de equipos, instalación, montaje y puesta en marcha del proyecto de ampliación de la planta potabilizadora de Atahualpa en 800 litros por segundo, para la empresa pública de agua potable AGUAPEN E.P.

Esta empresa pública de agua es la empresa de aguas de la mancomunidad de municipios de Santa Elena, La Libertad y Salinas, los tres municipios más importantes de la Provincia de Santa Elena, en la República de Ecuador, que suministra agua a una población residente de 400.000 habitantes, pero que en época estival tienen que suministrar agua potable a más de 700.000 habitantes, al ser la mayor zona turística del pacífico ecuatoriano.

GRUPO ARCOINSER INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A., empresa de ingeniería y construcción, está especializado en varios sectores de la ingeniería industrial y civil, siendo esta área medioambiental y de salud del tratamiento de aguas, tanto potables como residuales, una de sus especialidades.

GRUPO ARCOINSER INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. asumió el reto de este proyecto e inició los trabajos y estudios en el año 2019, pero, por motivos de la pandemia, la licitación pública internacional no se convocó hasta la primavera de del año 2021, presentando las ofertas técnicas y económicas el 18 de octubre del 2021. De esta forma, es la adjudicación el 17 de noviembre del 2021 y se obtiene la firma del contrato este pasado 24 de enero, en competencia con otras empresas internacionales, especialmente francesas, que son las que se están convirtiendo en líderes mundiales del sector del agua potable.

Beneficios sociales de este proyecto de agua potable La empresa pública AGUAPEN S.A. fue creada para realizar tratamiento de aguas servidas, tratamiento de agua cruda y producción de agua potable, prestar servicio público de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, recolectar y reciclar desechos sólidos para los cantones de Santa Elena, La Libertad y Salinas de la Provincia de Santa Elena.

La PTAP actual fue construida por la brasileña ODEBRECHT en el año 2000, con una capacidad de producción de 800 I/s para una población de 170.000 habitantes.

En el momento actual, año 2021, los habitantes permanentes de la Provincia son aproximadamente 400.000 y, en temporada vacacional, llegan a 700.000, por lo cual, actualmente, la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP está subdimensionada.

Considerando que la Península de Santa Elena tiene el mayor ratio de crecimiento demográfico de todo el país y que además cuenta con un creciente desarrollo turístico, muy importante para el desarrollo socioeconómico de la región y siendo el suministro de agua potable, en cantidad y calidad suficiente, uno de los elementos que más pueden frenar el desarrollo turístico. Por lo tanto, el desarrollo social y económico de la provincia se hace fundamental ampliar la oferta de agua potable y que esta oferta esté dimensionada para los incrementos de población fija y transeúnte vacacional de la Península de Santa Elena.

Con base en la demanda actual de consumo de agua potable y de la proyección de la demanda para los próximos años de la provincia costeña, AGUAPEN EP considera necesario duplicar la capacidad de producción de la PTAP y determina convocar la licitación internacional con código de proceso: E-AGP-PTAP-001-2021. Después, con esta, se pueden solicitar ofertas para implementar la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) hasta los 1.600 l/s, incrementando 800 l/s adicionales, que le permitan cubrir el consumo de agua potable de los habitantes de los cantones de La Libertad, Santa Elena y Salinas de la Provincia de Santa Elena.

En qué consiste técnicamente el proyecto El periodo de ejecución será de 10 meses, más 6 meses de acompañamiento en la operación de la planta.

Los trabajos consistirán en el suministro, instalación y montaje y puesta en marcha de 16 unidades de filtración de agua, con tecnología de filtración y microfiltración, sistemas complementarios como son sistemas hidráulicos, dos bombas de impulsión de 75 Hp, un reservorio de 3.000 m³, un pórtico grúa, tres grupos electrógenos de 500 kVA, 1.000 kVA y 2.000 kVA y equipos eléctricos complementarios.

También incluye el suministro y construcción de una nave industrial de 800 m², en dimensiones 20 x 40 m, con una zona anexa de 240 m² para oficinas, talleres, almacén, laboratorios, vestuarios, etc.

Expectativas de futuro Con este contrato, al GRUPO ARCOINSER INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. se le abre una importante ventana de trabajo en el competitivo mundo del tratamiento de agua, no solo en esta empresa pública de Ecuador, sino en otros países de área como Perú, Bolivia, Chile, Colombia, donde la tecnología española tiene vías expeditas de promoción y consolidación.



