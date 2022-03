Rapidez y ahorro al instalar una tarima con el sistema "ECOTADENOR" Comunicae

viernes, 4 de marzo de 2022, 10:21 h (CET) Son muchas las opciones que existen a la hora de elegir el suelo de una casa. Sin embargo, si lo que se quiere es lograr un ambiente cálido, elegante, con personalidad y versátil, no hay duda: hay de apostar por una tarima o parquet de madera ECOTADENOR

Es un sistema consagrado en los últimos años, por TARIMA DEL NORTE MADRID SL, como la mejor forma de proceder en la instalación de este tipo de suelos por sus múltiples beneficios. Se trata de una técnica que implica rapidez en la ejecución y un considerable ahorro, entre otras muchas ventajas, que detallaremos a continuación.

Según explican los técnicos de TARIMA DEL NORTE MADRID SL, empresa especializada en montajes, venta y elaboración de tarimas y parquets, este tipo de instalación permite colocar un suelo de tarima o parquet sobre toda superficie que sea firme aun siendo irregular, como es el caso de los forjados de las viviendas.

Básicamente se basa en un entramado de palos nivelados, seleccionados cuidadosamente, que dan forma a un bastidor a través de varias fijaciones. En el sistema de colocación ECOTADENOR se dispone de opciones para mejorar:

Térmicamente: con la parte de ahorro energético correspondiente.

Acústicamente: reduciendo el efecto tambor y generando una pisada más cálida.

Zonas comprometidas por humedad residual. El último paso sería, sobre lo anteriormente descrito, la colocación de una tablazón general, realizado con tableros, basados en un producto óptimo para clavar y/o pegar (tarimas o parquet), incluso colocación de sistema flotante para determinadas tarimas.

Esta técnica permite destacar otros beneficios para el cliente. Además de lo mencionado anteriormente, supone un importante ahorro económico debido a la ausencia de mortero y su posible reparación. Es decir, cuando llega la hora de instalar, pueden surgir complicaciones debido a las cuales no se puede montar y por las que hay que preparar los morteros. Estas complicaciones pueden ser desde morteros desgranados, a planimetrías, etc. El costo de ponerlo todo a punto si se diera el caso es considerable.

Humedades

La humedad otro factor importante. Es necesario que cuando se monte un suelo de madera, el soporte tenga la humedad adecuada. Se da también el caso de la demora en los secados. Con el sistema de ECOTADENOR se evita este problema, ya que al no usar productos que contengan aguase va creando el sistema de colocación. Otra ventaja es el peso, ya que es mucho más ligero que los morteros o similares actuales.

Es tan importante elegir un suelo y su acabado como elegir adecuadamente su sistema de colocación.

Recuperación de suelos

Además de estar especializada en la instalación de suelos de madera, TARIMA DEL NORTE MADRID SL, también tiene gran experiencia en el tratamiento, elaboración, y recuperación de suelos ya colocados. Una empresa de tradición familiar que asesora a sus clientes de principio a fin: desde la elección del suelo hasta su mantenimiento.

Gracias al intenso trabajo previo que llevan a cabo en su taller, TARIMA DEL NORTE MADRID SL ofrece todo tipos de acabados en sus maderas: tintes (hasta tres tonalidades en una misma tabla), pavimentos sin biseles, tablas golpeadas, envejecido natural, etc.

En los últimos años sus técnicos han llevado a cabo instalaciones tanto en el interior de viviendas (incluso en baños y cocinas) así como en exteriores (terrazas, piscinas, etc.). Además, han sido muchos los negocios que también han confiado en TARIMA DEL NORTE MADRID SL a la hora de poner a punto sus locales con suelos resistentes que a su vez son elegantes y sofisticados.

