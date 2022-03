Los beneficios de construir una casa en base a la arquitectura mediterránea Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 10:15 h (CET)

En las casas situadas en la costa del mar destacan los colores blancos y su capacidad de ventilación. En esta misma línea, las paredes, por lo general, son gruesas, se erigen con estuco y, por eso, abundan los patios y las terrazas. Este estilo se conoce como arquitectura mediterránea y consiste en un conjunto de técnicas que se utilizan para construir viviendas que son capaces de resistir a los días calurosos.

A pesar de sus características comunes, uno de los estudios de arquitectura más destacados dentro del estilo mediterráneo es PAM-POL, cuyos proyectos están inspirados en el alma del Mediterráneo y se distinguen por su diseño original de espacios confortables y funcionales.

Características y ventajas de la arquitectura mediterránea La arquitectura mediterránea ofrece espacios luminosos, acogedores y frescos, y tiene el confort como una prioridad. La gran ventaja de vivir en ambientes con estas características es que proporcionan bienestar e invitan a permanecer en ellos porque consiguen transmitir una energía muy agradable, sobre todo, durante el verano. Además, estas construcciones, adaptadas al entorno, están en sintonía con la promoción del desarrollo sostenible.

Todos estos beneficios se logran a partir de elementos como los colores en tonos naturales que encajan con el entorno y no absorben calor. Con el mismo objetivo, las puertas y ventanas son amplias para que la iluminación natural sea un rasgo distintivo de la casa. A su vez, en la arquitectura mediterránea priman las formas simples, limpias y elegantes, que buscan darle vida a zonas de diversión, encuentro y entretenimiento.

El diseño del estilo arquitectónico mediterráneo se complementa con la utilización de materiales provenientes de roca, cal y arcilla, detalles de madera para los techos y los suelos y baldosas de barro o terracota para algunos ambientes como la cocina, la terraza o el baño. El agua también está siempre presente, por lo que son comunes las fuentes en los patios o las piscinas en los jardines.

PAM-POL: arquitectura mediterránea En PAM-POL cada proyecto es asumido como un nuevo reto en el que se trabaja de forma estrecha junto al cliente bajo un sistema abierto y dinámico que incluye el uso de las últimas tecnologías. Además, las casas diseñadas por el estudio están basadas en una arquitectura que prioriza el bienestar y la salud.

Todas las construcciones de PAM-POL cuentan con la Certificación Well, etiqueta que mide las características de una vivienda en función del impacto en la salud y el bienestar. En este sentido, factores como la calidad del sueño, la energía diaria y el estado de ánimo, están determinados por el entorno en el que vive una persona.

Con PAM-POL es posible acceder a proyectos de construcción de viviendas que se inscriben dentro del estilo de la arquitectura mediterránea y que garantizan una vida en espacios que están en sintonía con el entorno y fomentan el bienestar físico y mental de sus habitantes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.