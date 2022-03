Exposición retrospectiva del trabajo de OOIO Arquitectura en la Demarcación de Toledo del COACM Comunicae

viernes, 4 de marzo de 2022, 09:54 h (CET) Será inaugurada mañana, viernes, 04 de marzo, en la sede de la demarcación, a las 19 horas. Recoge, en 32 maquetas y cerca de un centenar de imágenes, la trayectoria de este prestigioso y premiado estudio de arquitectura fundado en 2010. Se puede visitar de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 14:00h, en la sede de la Demarcación, en la calle Santa Úrsula, 11, en Toledo, a partir del próximo día 7 de marzo y hasta el 1 de julio próximo La Demarcación de Toledo del Colegio de Arquitectos de Castilla La Mancha presenta la muestra retrospectiva OOIIO Arquitectura Retrospectiva 10+2 años, del trabajo producido durante los años 2010 – 2022 por el estudio OOIIO Arquitectura, fundado en 2010 por el arquitecto toledano Joaquín Millán Villamuelas.

La muestra la integran 32 maquetas y cerca de un centenar de fotografías que reflejan algunos de los proyectos más emblemáticos del estudio, ampliamente premiado a nivel internacional. Se puede visitar de lunes a viernes, en horario de 9:30 a 14:00h, en la calle Santa Úrsula, 11, en Toledo, a partir del próximo día 7 de marzo y hasta el 1 de julio próximo.

Han sido más de 10 años de trabajo sin duda marcados por las enormes dificultades planteadas desde el contexto tan adverso para la arquitectura de la “crisis del ladrillo” española que afectó plenamente a los primeros pasos del estudio.

El trabajo OOIIO durante esta década larga se caracteriza por una intensa producción de soluciones arquitectónicas distintas a problemas similares que se suceden de forma casi impulsiva como una seriación darwiniana de objetos arquitectónicos.

En un primer vistazo el observador podría pensar que los resultados no se parecen nada unos a otros, pero fijándose mejor verá que coinciden en su esencia:

La forma es importante en el trabajo de OOIIO, es expresiva, habla, se utiliza para transmitir sensaciones.

A la forma le acompañan los materiales, locales, fáciles de montar, casi siempre baratos, que potencian el lenguaje propuesto por las formas.

Los proyectos se organizan mediante composiciones sencillas de volumetrías rotundas, como repeticiones, combinaciones, agrupaciones, etc.

Esquemas simples que buscan soluciones ingeniosas, frescas, para tipologías arquitectónicas tan maltratadas como una vivienda unifamiliar económica, dando como resultado una arquitectura realista, sincera y asequible.

Esa búsqueda de la innovación desde y dentro de la sencillez es sin duda una consecuencia de la gestación del estudio en un contexto de crisis económica, donde nada sobraba y cualquier encargo era una oportunidad irrepetible.

El proceso creativo seguido por el estudio garantiza que cada resultado será único, adaptado a cada contexto, normativa, cliente, presupuesto… No se busca la estandarización o seriación en las soluciones sino que se parte de cero, del papel en blanco al comienzo de cada camino.

La labor del arquitecto no es imponer la respuesta, sino guiar el proceso creativo necesario para ir amoldando la arquitectura hasta que la solución encaja, dando respuesta a todos los interrogantes planteados desde el comienzo.

No son soluciones impuestas, sino encontradas al final de un proceso que responde a multitud de estímulos distintos no pocas veces enfrentados.

Para Carlos Rojo, presidente de la demarcación de Toledo del COACM “es un orgullo mostrar en nuestra sede el trabajo del equipo formado por el compañero Joaquín, un estudio muy joven (10 + 2 años) pero que desde su inicio ha demostrado la más alta calidad en todas sus propuestas y el listado de los reconocimientos obtenidos es prueba de ello: desde su Mención de honor en el Concurso Internacional de Taiching por su propuesta de "Taiwan Tower" hasta el "WAN Award" por sus obras en las Plazas del Salvador y San Miguel en Talavera; desde el 1er premio de Urbanismo por "Zango Boulevard" en Angola, al "Emporia de Plata" por su "i-Rock" Punto de atención turística del Cabildo de Lanzarote... Es una exposición que no deben perderse”.

“Una de las labores del Colegio es la de mostrar la arquitectura y sus procesos a la sociedad. Con esta exposición, por la que felicito a la demarcación de Toledo, el público que se acerque va a poder apreciar la necesidad de conjugar la faceta artística, funcional y técnica de la arquitectura, que constituye el objetivo fundamental de nuestro trabajo como arquitectos. Recomiendo su visita, por supuesto”, señala Elena Guijarro.

Acerca de OOIIO Arquitectura

Posicionados como uno de los estudios de arquitectura en Madrid que emergen con más fuerza en la última década, en OOIIO Arquitectura son especialistas en crear proyectos innovadores y frescos, siempre con un objetivo muy claro: transmitir emociones a través de la arquitectura, mediante soluciones arquitectónicas sencillas y realistas.

Los arquitectos, diseñadores, interioristas e ingenieros que conforman el equipo multicultural de OOIIO trabajan empeñados en encontrar ese “no sé qué” que hace que una obra sea especial, emocione y transmita sensaciones que una obra común nunca conseguirá.

En OOIIO tienen muy claro que NO toda construcción es arquitectura.

El proceso creativo del Estudio de Arquitectura OOIIO es completamente abierto y aleatorio. Cuando empiezan un proyecto nunca saben cómo va a terminar, qué va a salir. Esto lo consiguen gracias a introducir a lo largo del proceso de diseño infinidad de estímulos y referencias de todo tipo que configuran y mejoran el resultado final.

Estas ideas que se cruzan a la hora de generar el proyecto son normalmente inesperadas y se presentan de cualquier forma durante el proceso creativo: como por ejemplo en la geometría de un mineral que a los arquitectos les parece atractivo, un plato tradicional del lugar dónde se construye el proyecto, los motivos y colores de un jarrón, la película que vieron anoche, un árbol o un grafiti que encuentran pintado en una pared al ir a visitar el solar.

La búsqueda constante de sugerencias en todo lo que les rodea hace que los arquitectos de OOIIO observen el mundo con los ojos muy abiertos, buscando referencias poéticas que luego utilizan como estímulos para que cada proyecto sea el resultado de un proceso creativo único y singularizado, consiguiendo resultados diferenciados unos a otros.

Premios: https://ooiio.com/premios/

