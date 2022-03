10-13 de marzo: Pastrana se convertirá en la capital mundial de la miel en la XLI Feria Apícola Comunicae

viernes, 4 de marzo de 2022, 09:55 h (CET) La feria tiene confirmados 40 expositores y 17 ponencias para profesionales, con participantes de siete países: España, Italia, Portugal, Finlandia, Francia, Grecia, e incluso un expositor ucraniano, pero también es una feria para que el consumidor final conozca el maravilloso mundo de las abejas y los productos que generan, al mismo tiempo que visita Pastrana, uno de los pueblos más bonitos de España La XLI Feria Apícola Internacional de Pastrana, que se celebrará del 10 al 13 de marzo, recupera en esta edición la presencialidad con la presencia de 40 expositores confirmados procedentes de siete países: España, Italia, Portugal, Finlandia, Francia, Grecia, e incluso también un expositor ucraniano.

La Feria Apícola se va a celebrar en la Plaza de la Hora de Pastrana -llamada así por ser el tiempo que se le permitía a la Princesa de Éboli, cautiva en su propio Palacio, asomarse a la ventana que da a este gran espacio urbano- bajo una gran carpa, así como en las propias dependencias del Palacio Ducal.

Precisamente por recuperar la presencialidad, la Feria Apícola, que cuenta con la nueva dirección de Ana Cecilia Alberto, mejora su imagen en 2022, con nueva iluminación, señalética y diseño, generando nuevos espacios y dinámicas para que feriantes y público mejoren su estancia en ella. “Hemos puesto mucho empeño en modernizar la Feria Apícola”, señala Luis Fernando Abril, alcalde de Pastrana.

Entre los expositores se cuentan empresas de maquinaria para el sector apícola, apicultores comercializadores de mieles y productos derivados, laboratorios, empresas tecnológicas centradas en la innovación para mejorar la producción apícola e instituciones (Diputación de Guadalajara, Diputación de Cuenca, Ayuntamiento de Pastrana, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, D.O. Miel de la Alcarria y APAG-COAGRAL).

Las ponencias dirigidas a profesionales del sector apícola serán 17 en esta edición, distribuidas en las jornadas del viernes 11 y el sábado 12 de marzo. Serán impartidas por profesionales de gran prestigio y abordarán todas las cuestiones que preocupan actualmente al sector: protección sanitaria de las abejas ante distintas amenazas, incidencia del cambio climático en la producción apícola, alimentación de las abejas, Política Agraria Común (PAC), inclusión de la apicultura en la marca Campo y Alma y marketing para mejorar la comercialización de la miel. “Gracias al apoyo y la experiencia de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, la Feria va a contar con expertos de primera línea que abordarán aspectos que verdaderamente interesan a los profesionales”, incide Abril.

El programa de la Feria Apícola incluye también tres catas, dos para el público en general y una para público infantil, actividad que ha sido destacada por el alcalde de Pastrana, como “muy importante, porque incide en la educación al consumidor”.

También se entregarán a lo largo de la Feria los premios de los concursos de cortometrajes sobre apicultura y de etiquetado infantil, habrá actividades didácticas para niños y una exposición de las fotografías del Concurso de Foto Apicultura Calier.

“En este 2022 de recuperada presencialidad, nuestro reto es no solo mantener, sino aumentar el volumen de negocio e interés científico para los profesionales, y también hacer lo propio con el interés y curiosidad del gran público hacia el mundo de la abeja, de la miel y resto de los productos apícolas, con la miel de La Alcarria, sin duda uno de los emblemas de nuestra tierra, como mejor embajadora”, afirma el regidor pastranero.

Y es que la comarca natural de La Alcarria en las provincias de Guadalajara y Cuenca en España, produce una miel exquisita con una sutileza y aroma extraordinarios que recuerda el origen floral del que proviene, las plantas aromáticas silvestres, que el público general podrá adquirir, así como otros productos generados por las abejas, en la Feria Apícola, combinando su visita con la visita a Pastrana, uno de los pueblos más bonitos de España.

La Feria se inaugurará oficialmente el jueves 10 de marzo, a las 11 horas, y se clausurará el domingo 13 de marzo a las 14 horas. A partir del viernes 11 de marzo, la Feria Apícola abrirá sus puertas cada día a las 10:30 horas y se cerrará a las 20 horas. VER PROGRAMA

La XLI edición de la Feria Apícola de Pastrana fue presentada esta semana, junto al presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, por las instituciones que aportan apoyo económico a su organización: la Diputación de Guadalajara, que eleva su aportación a 45.000 € este año; la Junta de Comunidades, que ayuda con 10.000 €; y el propio Ayuntamiento de Pastrana, cuya aportación asciende a 19.000 €.

El presidente de la Diputación, José Luis Vega, agradece a todos los componentes del Patronato de la Feria Apícola su implicación y, especialmente, al alcalde de Pastrana “su empeño para conseguir que la Feria vuelva este año a ser totalmente presencial, porque con ello se genera actividad económica para Pastrana y todo su entorno”.

El diputado delegado de Agricultura, Héctor Gregorio, destaca que la Feria Apícola de Pastrana es “la más importante del sector a nivel nacional y una de las más reputadas de Europa y da visibilidad internacional al sector apícola de la provincia”.

Por su parte, el delegado de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Santos López, subraya la importancia del sector apícola en la provincia, ya que Guadalajara cuenta con el 40% de todas las colmenas de Castilla-La Mancha.

Por último, el presidente de la Asociación de Apicultores, Ángel Marco, agradece la implicación de las administraciones con la Feria Apícola, indicando que “cuando las instituciones se juntan en el apoyo a un sector, este mejora”.

