Recuperar el dinero de un bono de viaje con Wings to Claim Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 09:47 h (CET)

Muchas de las personas afectadas por las ‘cancelaciones covid’ han tenido problemas para recibir el reembolso de su billete por parte de las aerolíneas. A cambio de eso, la mayoría de las veces solo les han ofrecido bonos de viajes. Después del inicio de la pandemia en 2020, el número de incidencias aéreas ha aumentado considerablemente.

Ante una situación como esta, existen profesionales del derecho que pueden ofrecer la ayuda y la asesoría necesaria para reclamar billetes y el dinero de vuelos cancelados. Wings to Claim es un despacho de abogados online especialistas en reclamaciones aéreas, capaz de lograr la máxima indemnización a sus clientes.

¿Cómo reclamar bonos de viaje COVID-19 a tour operadores? Cada vez se suman más personas a la reclamación de vuelos por la devolución del billete afectado por la pandemia. Muchos viajeros disponen de un bono de viaje, que ya renovó y pronto caducará de nuevo, y continua sin recibir respuesta por parte de la aerolínea con respecto al reembolso del dinero que le corresponde.

Sin embargo, no importa que el bono caduque dado que el pasajero siempre gozará de derechos que le permiten hacer la reclamación correspondiente, y que puede hacer efectiva si se apoya en abogados especializados. A través de ellos, no solamente se puede reclamar el dinero a cualquier aerolínea, sino también a tour operadores, sea cual sea el caso.

¿Cómo hacer una reclamación de vuelo? Lo primero que hay que considerar es si el responsable de la cancelación o de la incidencia es la aerolínea o un tour operador. En el primer caso, el pasajero puede solicitar una indemnización automática según el reglamento del Convenio de Montreal, por retrasos o cancelaciones, la cual puede ser de entre 200€ a 600€, dependiendo, por supuesto, de la distancia en kilómetros del trayecto. También existe la posibilidad de que el pasajero pida el reembolso de su billete porque decide no continuar con el viaje, hasta 24 horas antes de la salida del vuelo. Incluso puede pedir la devolución en dinero de los gastos que haya realizado a causa de la incidencia, como las reservas perdidas en hoteles, la comida en el aeropuerto, etc. Por otro lado, si el culpable es un tour operador, el usuario puede solicitar el reembolso equivalente al coste de su billete, ya que por ley tanto las aerolíneas como agencias de viaje están obligadas a hacerlo.

Por último, solo si el pasajero accede, puede recibir un bono de viaje canjeable por parte de la agencia de viaje, a cambio del reembolso. En cualquier caso, para garantizar que el proceso de reclamación será exitoso, lo mejor es contar con especialistas como los de Wings to Claim, una firma cuyo éxito está avalado por nada menos que 40 años de experiencia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.