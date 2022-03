We Are Decor reúne en un mismo sitio web los catálogos de muebles de Amazon, Maisons du Monde, La Redoute y Leroy Merlín Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 09:29 h (CET)

We Are Decor es un sitio web enfocado en ayudar a cristalizar el sueño de tener una casa cómoda, elegante y moderna, ya que proporciona todos los productos de decoración necesarios: mobiliario, accesorios y elementos decorativos. Desde la comodidad del hogar, es posible idealizar y encontrar los muebles perfectos para cualquier espacio de la vivienda, que se adapten a la personalidad del propietario y estén dentro de su presupuesto.

Todos los muebles para el hogar en un solo lugar: We Are Decor Cuando se decide amoblar un hogar, lo principal es tener claro lo que se quiere, las necesidades que deben ser cubiertas y si se encuentra dentro del alcance económico del propietario. Para ello, el primer paso es recurrir a las diferentes opciones de venta de muebles que existen en el mercado, sea de forma presencial o a través de búsquedas en línea.

En este ámbito, una de las mejores soluciones llega de la mano de wearedecor.com, una plataforma web donde es posible encontrar ideas creativas, precios competitivos, decoradores especialistas, además de todo tipo de muebles como estanterías, sillas, mesas, espejos, flores, alfombras y todo lo necesario para el hogar.

Por otro lado, se encargan de ayudar a encontrar decoradores e interioristas en toda España, ofreciendo un ránking que puntúa a cada profesional según la calidad de sus servicios y reputación online.

Ventajas de adquirir mobiliario en We Are Decor Para facilitar al cliente la consecución del producto que busca al mejor precio, sin tener que navegar entre la enorme cantidad de sitios web disponibles, We Are Decor ha clasificado su inventario por el tipo de producto, color, materiales, estilo decorativo, tamaño y forma.

De esta manera, el usuario no tiene que desplazarse entre miles de páginas para encontrar el mueble que desea, porque han concentrado la oferta de cuatro portales diferentes: Amazon, Maisons du Monde, La Redoute y Leroy Merlín. En un solo sitio web, es posible ver todos los productos de las anteriores firmas de muebles mencionadas en sus diferentes categorías.

We Are Decor se mantiene en vías de expansión, con la aspiración de poder ofrecer en un futuro una mayor variedad de artículos. Actualmente, son 4 los portales diferentes que se incluyen y un total de 100.000 productos los disponibles en su web, pero de cara a final de año, la idea de la firma es poder llegar a incluir hasta 20 fabricantes de muebles en su portal.

We Are Decor se consolida como una opción perfecta para encontrar una gran variedad de muebles, ideas de decoración, diferentes precios, profesionales decoradores y un asesoramiento oportuno para poder hacer realidad aquel hogar con el que siempre se ha soñado.



