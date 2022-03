Global Oltenia se ocupa de la instalación de aerotermia en Madrid Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

A partir de la extracción de energía del aire exterior y la transferencia al agua corriente o a una habitación, la aerotermia se constituye como una tecnología limpia altamente eficiente.

Este sistema logra este proceso gracias a un ciclo termodinámico que usa un gas refrigerante comprimido a muy baja temperatura. La empresa de reformas integrales en Madrid, Global Oltenia, sostiene que los sistemas de aerotermia en Madrid están teniendo mucha demanda en los últimos años. Dependiendo de la calidad del equipo, se puede obtener un ahorro hasta del 78% de la energía necesaria para hacerlo funcionar, ya que aporta más energía que la que consume.

Beneficios de la aerotermia en suelo radiante La aerotermia en suelo radiante es una metodología que consiste en la instalación de ductos de agua debajo del piso de una habitación. Por las tuberías se deja correr agua fría o caliente dependiendo de la temperatura interior deseada que ha sido pasada primero por el equipo de aerotermia que la ha acondicionado.

La aerotermia por suelo radiante es una de las especialidades de la empresa de reformas integrales en Madrid Global Oltenia. Según ellos, este sistema relativamente nuevo es la mejor combinación para obtener ahorro y máximo rendimiento.

Los expertos de esta compañía recomiendan que, para la instalación de suelos radiantes, son mejores los pisos acabados en baldosas o piedras. No obstante, existen sistemas adecuados para cada tipo de pisos, por lo que los expertos de Global Oltenia aconsejan cuál es el sistema más apropiado para cualquier piso en cuestión.

Aerotermia en Madrid gracias a Global Oltenia Global Oltenia afirma haber logrado un importante posicionamiento entre las empresas del ramo en Madrid. Estos especialistas en la instalación de aerotermia en Madrid también hacen otras tareas como la construcción de piscinas o la instalación de sistemas domóticos para controlar la casa desde el móvil o habitaciones del pánico.

La instalación de aerotermia por suelo radiante que se incluye en su catálogo de servicios es uno de los más demandados y aseguran que eso es porque los clientes buscan climatizar sus espacios utilizando energía limpia y que no abulta la factura de energía eléctrica.

Advierten que, aunque en el mercado hay varias empresas que promocionan la instalación de aerotermia en Madrid por suelo radiante, no todas tienen la misma experiencia. Tratándose de una tecnología relativamente nueva, la gente de Global Oltenia dice que en estos casos es mejor ir a lo seguro. Esto quiere decir, optar por empresas con verdadera experiencia en el área para garantizar una inversión segura.



