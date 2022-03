Salus Mayores expone los principales beneficios de la gimnasia para mayores Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

A medida que se envejece, la movilidad y la flexibilidad articular y de las extremidades disminuye y, aunque ciertamente se trata de un proceso normal, a través de la gimnasia estos efectos pueden no solo retrasarse, sino también mejorarse. Una de las terapias más eficientes en estos casos es la gimnasia para mayores, que consiste en una terapia de ejercicios cuyo objetivo es mejorar la movilidad de las personas mayores, promoviendo una mejor calidad de vida.

Esto es lo que ofrece Salus Mayores, un centro de día que utiliza la gimnasia como un tratamiento de rehabilitación.

Implementar la gerontogimnasia para beneficiar la salud y la movilidad La gimnasia aplicada como rehabilitación en personas de la tercera edad es también conocida como gerontogimnasia y su aplicación ha demostrado mejorar considerablemente la vida diaria de estas personas. Es por eso que, en los centros de día, se ha comenzado a implementar la gerontogimnasia para beneficiar la salud y la movilidad de quienes se encuentran en la tercera edad. Salus Mayores es uno de estos centros de día que incluso cuenta con un programa específico que consiste en la realización de distintos tipos de ejercicios de gimnasia dirigidos al mantenimiento y mejoramiento de la fuerza muscular, la movilidad articular y la coordinación. El programa de este centro de día, a través de su personal experto, trabaja y potencia cada una de estas áreas para así garantizar la calidad de vida de sus pacientes.

Ventajas de la gerontogimnasia La gimnasia para mayores es capaz de ofrecer beneficios en 3 áreas que son de suma importancia para la tercera edad, que son el área física, mental y social. A nivel físico, la gimnasia en la tercera edad ayuda a prevenir una gran variedad de enfermedades asociadas a la salud cardiovascular y muscular. Además, contribuye a aumentar la flexibilidad y la fuerza, lo que mejora la psicomotricidad. Así mismo, favorece la capacidad respiratoria, alarga la independencia y la autonomía física, aumenta la coordinación y los reflejos e incluso disminuye los riesgos de sufrir una caída. Por otro lado, a nivel psicológico tiene también un gran impacto positivo, ayudando a mejorar la atención, la memoria, las emociones y a prevenir la aparición de episodios de ansiedad o depresión. Por último, a nivel social, la gimnasia para mayores es capaz de disminuir la sensación de soledad o incapacidad, ya que permite conocer a nuevas personas, entablar nuevas amistades, etc.

Las personas que quieran integrarse al programa de gerontogimnasia en Salus Mayores pueden hacerlo llamando a su teléfono de contacto, escribiendo a su correo electrónico o llenando un formulario disponible en su página web. Otra forma de hacerlo es dirigiéndose directamente hasta su sede en la Calle Universidad, 4, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.