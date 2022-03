¿Qué será el ejecutivo de Mañueco? Miguel Ángel Diego Núñez Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 4 de marzo de 2022, 08:38 h (CET) El presidente en funciones de la Junta castellanoleonesa, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido con los leonesistas el lunes pasado para escurrir el bulto y marcar líneas rojas. Con ello ha dejado meridianamente claro que su sintonía con el regionalismo leonés tiende a cero.

La claridad brilla por su ausencia cuando trata de definir el carácter del ejecutivo que pretende alcanzarporque, en vez de afirmar lo que quiere ser, empieza a perfilarse por exclusión:“Estaré al frente de un Gobierno que no sea xenófobo, racista o machista”, que es como afirmar que no será transgresor en determinadas materias. Prefiere ocultar lo que será su Ejecutivo, aunque algunas líneas ya las conocemos por su trayectoria.

Lo más significativo de la reunión con los representantes de UPL, de la Región Leonesa triprovincial, fueron sus líneas rojas sobre la Comunidad: el mapa de Castilla y León está definitivamente cerrado desde hace décadas. Y esa afirmación tiene un tufillo despótico y antiestatutario. ¿Ha olvidado que la Comunidad es birregional? ¿Pretende seguir invisibilizando a la Región Leonesa triprovincial? ¿Quiere convencernos de que la lengua leonesa ya ha desaparecido por completo y trata de enterrarla? ¿Este salmantino colocará el prometido medallón de Alfonso IX, fundador de la Universidad de Salamanca, en su Plaza Mayor?

Mañueco afirma que no será machista, pero no que eliminará los elementos asimilistas de la Comunidad como la Fundación Villalar, quiero decir la Fundación Castilla y León, que es la misma con distinto nombre. No asegura que pondrá en marcha políticas de desarrollo de la Región Oeste, ni que vertebrará su comunicación por ferrocarril y la conectará con el Eje Atlántico; tampoco que respetará la identidad leonesa de las provincias de Zamora y Salamanca o que detendrásu castellanización en la medida de sus posibilidades.

Mañueco va a lo práctico, a lo suyo, a arrellanarseen el sillón de presidente de Castilla y de León o de la cuenca del Duero, y lo demás poco importa.

Sabemos que Mañueco no quiere que el machismo o la xenofobia definan su Ejecutivo, y también que ve con muy buenos ojos homogeneizar peras y manzanas, desidentificar lo leonés para convertirlo en castellano, destruir identidades regionales para consolidar la falsa igualdad de lo amorfo. Lo suyo es alterofobia, algo bastante próximo a la xenofobia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Las armas a Ucrania encolerizan a Ione Belarra Es urgente que ese colectivo ucraniano abra los ojos y vea cómo esta gente de la extrema izquierda española también representa la extrema beligerancia, el odio y la venganza No todo vale para satisfacer las veleidades de poder o de liderazgo; ni siquiera la guerra ​La invasión de Ucrania revela que ciertos líderes internacionales están dispuestos a recurrir a los mecanismos más viles imaginables con tal de que su hegemonía no se eclipse ¿Prepara EEUU un golpe de mano contra Putin? La invasión por Putin de Ucrania ha escenificado el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría Rusia-EEUU basado en el principio de "acción-reacción" Buenos días y buenas noches Supongo que mis lectores recibirán a diario y a través de sus teléfonos móviles, el mismo bombardeo de “memes”, “emoticonos” y deseos de toda clase de venturas El verdadero rostro del comunismo La guerra de Ucrania es una criminal invasión sin justificación alguna