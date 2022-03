La barbería del gigante Malacara Venancio Rodríguez Sanz Lectores

viernes, 4 de marzo de 2022, 08:23 h (CET) Cuenta una antigua leyenda, que los gigantes Astún (2283 m) y la bella Collarada (2883 m), se tuvieron que casar corriendo. Y, aunque hubo gran controversia, se desposaron de blanco (huelga decir el escándalo que esto supuso en Canfranc).

Bien, a los dos meses nació un hermoso retoño al que pusieron por nombre Malacara (2268m). La boda la ofició monseñor titán de los Monjes (2349 m), en la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar (Candanchú , Huesca). Se dice que por aquel entonces hubo una epidemia que diezmó a la población, abocando al resto de sus habitantes a una grave crisis económica. Astún y Collarada tuvieron que cerrar su barbería y los dos cayeron en una depresión de caballo.

En poco tiempo, pasaron del rosa al negro y como es natural, educaban a su hijo en esa negatividad: que nevaba, ya está aquí la avalancha de esquiadores; que no nevaba, qué aburrida es la montaña; que llovía, qué molesto es ir con paraguas; que no llovía, qué seco está todo… En fin, todo les parecía mal. Hasta que un día, monseñor Monje, cansado de que a todo le sacaran pegas, se reunió con ellos y les dijo así: “Verlo todo de color negro es una elección, pero también se puede ver de otra manera más feliz. Por otra parte, tanto el punto de vista negativo como el positivo, se puede aprender y trasmitir. Volved otra vez a la confianza, volved a la esperanza, volved a la fe en la vida, por favor”. Y así lo hicieron y cuentan que, desde entonces, en aquel hogar reinó la alegría.

¡Ah! Y dicen que abrieron otra barbería que tuvo más éxito que la anterior, la cual heredó Malacara y a la que están todos invitados al primer corte de pelo.

