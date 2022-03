Los enganches para coches de Negrillo.es Emprendedores de Hoy

Los enganches para coches, también conocidos como bolas de remolque, son unos de esos recambios especialmente útiles durante la temporada de vacaciones. Esto se debe a la posibilidad de enganchar una caravana para pernoctar en un espacio turístico o para el transporte de bicicletas con portabicis, de equipaje con los cofres de bola traseros, de mascotas con los portaperros o de diferentes tipos de vehículos como motos con los portamotos u otros como remolques para motos, karts, barcos, etc. Con lo que, es un accesorio que puede utilizarse durante cualquier época del año porque permite trasladar un objeto de un lugar a otro o remolcar otro vehículo que se ha quedado accidentado.

Cuando se plantea la compra de una bola de remolque para un vehículo hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos. Por esta razón, es necesario elegir un gancho que se adapte a las características del coche para evitar inconvenientes en su funcionamiento. Los expertos de negrillo.es explican cuáles son los enganches recomendables según la ocasión.

Los tipos de enganches de coche En la actualidad, existen varios tipos de bolas de remolque que se han ido adaptando a las necesidades de los conductores. Entre ellos, están los enganches fijos y los enganches tipo móviles.

Los ganchos de tipo fijo son los más económicos y comunes del mercado porque encajan a la perfección en cualquier vehículo, sea todoterreno, comercial o turístico. Estos tienen la ventaja de que no tapan la matrícula del vehículo o dificultan su visibilidad, impidiendo así algún tipo de sanciones o multas de tránsito.

Dentro de este tipo de enganches, se pueden encontrar el tipo cuello de cisne, diseñados para uso frecuente, los tipos placa instalados en el parachoque o los enganches mixtos, recomendados para vehículos de uso agrícola.

En lo que respecta a los enganches móviles, estos están dirigidos a aquellos usuarios que deseen instalarlo para un uso esporádico o alguna ocasión especial, como un viaje turístico. Dentro de esta categoría, hay dos tipos de enganches, como los desmontables semiautomáticos u horizontales, cuya montura pasa desapercibida en la estética del coche y puede quitarse fácilmente. Por otro lado, está el desmontable vertical automático de modelo moderno y ligero que se instala en la parte inferior del vehículo. Este suele ser el más caro por sus múltiples funciones.

Tienda online para comprar enganches homologados para coches Negrillo.es es una tienda online referente en el sector de recambios y accesorios para vehículos. Esto se debe a que cuenta con productos de las mejores marcas del mercado y sus precios son muy competitivos. Dentro del portal web, los usuarios podrán encontrar una gran variedad de bolas de remolque adaptadas a diversas marcas y modelos de vehículos.

Todos los enganches disponibles en stock están homologados. Para recibir el certificado y presentarlo a la ITV, los clientes deberán enviar una foto de la ficha técnica del vehículo, para que luego el equipo de la compañía pueda enviar el documento correspondiente por correo electrónico. De esta manera, el conductor no tendrá ningún tipo de problema para circular por la ciudad con su enganche.

Además de la variedad de vehículos, Repuestos Negrillo brinda asesoría personalizada a sus clientes para asegurarse de que adquieran los complementos que realmente necesitan.



