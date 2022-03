Colección primavera-verano y últimas tendencias de Lolitas&L Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de marzo de 2022, 16:22 h (CET)

Los cambios de época durante el año, como el inicio de la primavera, son una ocasión perfecta para actualizar las prendas del armario. Es por eso que la firma Lolitas&L ha presentado sus vestidos verano 2022, que integran su nueva colección primavera-verano.

Lolitas&L propone ropa para mujeres que se diferencia del resto de las propuestas, gracias a sus detalles particulares. Se trata de una firma de moda que diseña sus propias colecciones para mujeres con personalidad que buscan prendas desenfadadas, alegres, con estampados y bordados llenos de color.

Las mayores tendencias en la nueva colección primavera-verano de Lolitas&L La propuesta de la firma es vivir, a través de sus prendas, un verano repleto de sensaciones, colores y aromas. La colección 2022 está confeccionada para mujeres que buscan sentirse cómodas con looks versátiles, cuyas piezas están pensadas para combinarse entre sí de múltiples maneras. Lolitas&L ofrece una amplia gama de posibilidades para las largas jornadas estivales.

Como siempre, los vestidos largos tienen un gran protagonismo en la colección primavera verano. En particular, los vestidos verano 2022 son ideales para utilizar con calzado bajo, cuñas o, incluso, medio tacón. La propuesta está orientada y pensada para una mujer actual que busca sorprenderse a sí misma y a los demás con su outfit diario. A su vez, los mini vestidos son la propuesta más joven por su aspecto desenfadado. Además, se pueden combinar con sneakers o babuchas para salidas con amigas a la piscina o a la playa, y también para los paseos a última hora de la tarde.

Otro de los productos estrella son las camisetas básicas, siempre modernas y de máxima calidad. La colección se completa con chaquetas de punto animal print, pantalones vaqueros exclusivos, blusas, tops y sweaters, para esos primeros días de la primavera en que el calor se presiente aunque todavía no ha llegado.

Dentro de la sección sporty, práctica y cómoda, de la colección 2022, los colores destacados son el verde hierba y el naranja mandarina. A su vez, la felpa y el algodón son los materiales ideales para lograr combinaciones frescas y veraniegas. Con todas estas prendas es posible crear looks completos a los que resulta ideal acompañarlos con complementos.

Complementos que también son tendencia Además, Lolitas&L ofrece una amplia gama de bolsos de mano, estilo shopper o planos, y bandoleras, entre muchas otras opciones, que es posible combinar con outfits diurnos o nocturnos. La marca, tanto en la colección primavera-verano, como en todos sus lanzamientos, apuesta por la utilización de materiales sostenibles, como el algodón de origen orgánico y el poliéster reciclado.

Los vestidos verano 2022 y el resto de prendas de la nueva colección de Lolitas&L es lo que las mujeres desenfadadas y alegres necesitan para brillar en las jornadas primaverales y estivales que están a la vuelta de la esquina.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.