IP10 ofrece servicios de SEO nacional e internacional

jueves, 3 de marzo de 2022, 15:20 h (CET)

Ser reconocido por la comunidad y generar la mayor cantidad de ventas posible son alguno de los objetivos de los emprendedores en el momento de empezar un nuevo negocio con un producto o servicio que cumple con todas las características para ser un éxito.

Es necesario aplicar una estrategia SEO que puede ser nacional o internacional. En este punto, resulta imprescindible contar con el apoyo de un equipo altamente cualificado que se dedique a optimizar la presencia digital de un negocio, como lo hace IP10. Esta es una agencia de marketing digital que logra conseguir visibilidad y relevancia en internet en cada uno de los proyectos que asume.

¿Por qué es importante el ccTLD para el posicionamiento orgánico? Desarrollar la presencia digital con la creación de una página web suele ser uno de los primeros pasos a tomar, sin embargo, no es suficiente con ofrecer a través de este canal un producto de la mejor calidad y con un excelente precio para conseguir ventas. Para alcanzar este objetivo, es necesario que la empresa en cuestión pueda ser encontrada por su público objetivo cuando haga una búsqueda en la web que esté relacionada con su contenido.

Parte importante de la creación de una página web es determinar cuál será la dirección o URL. Para tomar una decisión apropiada es importante conocer los diferentes tipos que existen y elegir la que mejor se adapte a las necesidades del negocio.

Los ccTLD, también conocidos como dominios territoriales, son las extensiones que corresponden al código de cada país y que se encuentran al final de la dirección. Por ejemplo, .es en el caso de España, .mx para México y .ar para Argentina.

La importancia de este tipo de terminación radica en la atención que ha dedicado Google en los últimos años al SEO local, favoreciendo a los ccTLD con un mejor posicionamiento en su país de origen. De esta manera, si un negocio se encuentra establecido en un país determinado conviene crear un URL con extensión geográfica.

Por el contrario, si se trata de un sitio web que busca tener un alcance internacional, lo ideal es usar un dominio gTLD o de nivel genérico que no se encuentre asignado a un territorio en concreto. En esta última clasificación entran las extensiones .com, .org, .info y .net.

Mayor velocidad para una mejor experiencia Cuando un usuario hace clic para ingresar a una página web, lo último que quiere es tener que esperar demasiado tiempo para ver la información que busca. De hecho, cuando esto ocurre, las posibilidades de que abandone el lugar para buscar otro enlace son considerablemente altas.

Es aquí donde el CDN, o Content Delivery Network, juega un papel fundamental al distribuir las páginas de un sitio web con mayor velocidad y ofreciéndole al internauta una mejor experiencia.

Por otro lado, un sitio web con carga rápida no solo optimiza su usabilidad, también mejora su posicionamiento, ya que los motores de búsqueda reconocen cuando la página es más amigable y, por ende, le otorgan prioridad en la lista de resultados.



