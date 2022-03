Etiquetas de cerveza para destacar en el lineal Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de marzo de 2022

Llamar la atención con etiquetas personalizadas Está comprobado que la etiqueta, con su diseño (colores, tipografías, acabados, etc.), es la que llama la atención e invita, muchas veces, a probar un producto. Un etiquetado personalizado y atractivo es la mejor carta de presentación de un producto.

Según un estudio de Nielsen, un 66 % de los consumidores aseguran que uno de los factores más importantes al momento de comprar una cerveza es el envase y la etiqueta, los cuales deben ser llamativos y atractivos. También que más del 70 % de los consumidores toman la decisión de qué cerveza adquirir una vez se encuentran frente la estantería o refrigerador. Por lo que la etiqueta es un indicador clave para las cerveceras, que deberían invertir el mismo esfuerzo tanto en la bebida como en su imagen.

Originalidad en etiquetas para cerveza Así que, viendo la importancia de la parte visual en la decisión de compra, el mercado cervecero está cada vez más lleno de buenos ejemplos de etiquetas para cerveza llamativas que ejercen una gran influencia. Por ejemplo:

Cervecería Sagrada Una cerveza artesanal mexicana que representa la colorida historia y espíritu del país. Las etiquetas del diseñador José Guízar, recrean las máscaras de algunos de los luchadores más famosos y reconocidos.

Around The World Beer Flight La agencia de diseño Solarium Creative ideó un diseño llamativo inspirado en las viejas etiquetas de equipajes. Cada etiqueta representa algunos de los aeropuertos más importantes del mundo.

Etiquetas de cerveza respetuosas con el medioambiente Es obvio que una cerveza debe tener un buen sabor y un etiquetado representativo, pero no podemos negar que hoy día existe un tercer elemento que entra en juego; la sostenibilidad.

En estos tiempos, la sostenibilidad es una tendencia en la que pequeños productores y grandes marcas se ven involucrados. La cerveza ecológica o la cerveza sostenible es aquella que busca el respeto medioambiental y social. Pero, no solo eso. Además de implicarse en el producto en sí, muchas marcas se implican también en el propio envase. Por ello, cada vez más vemos etiquetas con materiales más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Las etiquetas de cerveza y Rieusset En Rieusset son especialistas en etiquetas para cerveza. Hoy en día, un 20 % aproximadamente del total de su producción engloba este sector, convirtiéndolos en uno de los principales proveedores, a nivel nacional, entre las marcas de primer nivel.

Hablando en términos de producto, como expertos en impresión de etiquetas y packaging flexible que son, trabajan en función de lo que solicita el cliente y suministran etiquetas para cervezas siguiendo las exigencias y peticiones tanto a nivel estético como con respecto a sostenibilidad.

Estético: disponen de un riguroso sistema de aprobación de diseños; alta calidad de impresión en cuanto a textos, símbolos y colores; consistencia de la calidad en cada fabricación de principio a fin (mediante la impresión de huecograbado), etc. Ofrecen a sus clientes la posibilidad de personalizar los diseños de sus etiquetas mediante la tecnología offset digital, lo que supone una solución atractiva para promociones.

Sostenibilidad: desarrollan proyectos orientados a la innovación y la sostenibilidad, buscando alternativas más sostenibles en el soporte papel y plástico.

En etiquetas de papel, ofrecen a sus clientes la opción de incorporar el sello de certificación FSC que acredita que el papel procede de bosques controlados. Además, están desarrollando alternativas con papeles reciclados para etiquetas de cerveza.

En etiquetas de plástico, ofrecen las etiquetas autoadhesivas Linerless como una de las soluciones más sostenibles en comparación a la etiqueta autoadhesiva convencional.

Todas aquellas personas que necesiten una etiqueta para una botella de cerveza, pueden contactar con Rieusset y conseguirán que su producto destaque.



