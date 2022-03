El trading como segunda fuente de ingresos, por carteraglobal.com Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de marzo de 2022, 15:10 h (CET)

La capitalización del bitcoin consiguió superar los 1.5 billones de dólares. En el mercado mundial de divisas (FOREX) se mueve un volumen superior a los 5 billones de dólares diariamente. Apple mueve cada día 16.000 millones de dólares.

Es el negocio del dinero Si se es asiduo de las redes sociales es muy probable encontrarse con tuiteros o youtubers que, según cuentan, se están haciendo de oro gracias altrading de activos digitales o financieros.

El trading, gran desconocido para muchos no hace tantos años, vuelve a estar en el foco de atención. Por un lado, las nuevas tecnologías permiten que cualquier persona con conexión a internet pueda operar en los mercados. Por otra parte, la inestabilidad y la incertidumbre económica han provocado que muchos se vuelquen en el mundo de la bolsa para conseguir una fuente adicional de ingresos.

Bajo la premisa de que el dinero atrae al dinero, muchos son los que se acercan a los mercados en su busca. Los motivos que despiertan el interés por la bolsa pueden ser varios. Desde aquel que perdió su trabajo y que intenta encontrar de forma desesperada una nueva fuente de ingresos, hasta aquella persona que busca incrementar y complementar sus ingresos. Por supuesto, también se encuentran a muchos que recurren al trading para maximizar sus ahorros o como vía para tener una jubilación más acomodada.

O incluso aquellos que intentan aprovecharse del incremento de la volatilidad de los mercados motivados por eventos como la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Pero no todo es tan bonito como lo presentan en las redes sociales o en los innumerables anuncios que bombardean en YouTube. La realidad parece estar muy alejada de esa abundancia que muestran algunos.

Los brókeres regulados en Europa, desde hace unos años, tienen la obligación de informar del riesgo que supone esta actividad, el trading, a la vez que deben mostrar como les va a sus clientes minoristas.

IG Markets publica que el 74% de sus clientes pierde dinero. En el caso de XTB, la cifra alcanza el 77%. Son solo unos ejemplos, si se siguen consultando las webs de otros brókeres el panorama no es mejor.

No es un gran reclamo publicitario, pero lo cierto es que cada vez son más los que acceden a los mercados financieros

¿Se está realmente ante otro timo de la estampita, un nuevo tocomocho? “Hay mucha incultura financiera, la gente llega al trading por los cantos de sirena y por los pelotazos que pegó su cuñado o su vecino del quinto”. Julio Fernández, al frente de carteraglobal.com y formador de traders añade “Si esto fuese tan fácil, todos estarían haciendo trading. Y la realidad es que se trata de una actividad muy compleja en la que muy pocas personas logran encontrar una estabilidad”.

“Los mercados tienen un alto componente de manipulación y el que llega al trading lo suele hacer con una mínima formación. Es como ir al casino, donde sabemos que la banca siempre gana”.

¿Es posible encontrar en el trading una segunda fuente de ingresos? “Sin ninguna duda. Estoy convencido de que el trading puede ser una actividad rentable para el operador. Pero hay que cambiar el ángulo de visión”, añade Julio desde carteraglobal.com. “Debemos focalizar nuestra atención en encontrar unas expectativas realistas y a partir de ahí, trabajar en nuestra formación. Sin una formación de calidad estamos perdidos”.

Parece evidente que para tener posibilidades de éxito en el difícil mundo del trading es necesario estar formado, al igual que en cualquier otra actividad profesional.

“Me encuentro que muchísimos operadores llegan al mercado sin un plan de trabajo, sin estrategias, sin una planificación de gestión monetaria… vienen con tirachinas a enfrentarse a tanques”, comenta Julio Fernández. “La figura de un mentor puede ser muy importante en el desarrollo del trader, ya que le ayudará a acelerar su proceso formativo. Por ejemplo, en nuestro Club de Bolsa hacemos directos de los mercados cada día, repitiendo una y otra vez todos los procesos que enseñamos en nuestra Academia de trading”.

¿Qué formación debe buscar un trader? En carteraglobal.com llevan formando a traders y operadores de mercados financieros 4 años, desde la perspectiva de haber convivido con momentos de bonanza económica así como las grandes dificultades que supusieron para los mercados situaciones como el COVID-19 o las guerras comerciales entre China y Estados Unidos. Se le pregunta a Julio Fernández cómo debería enfocar su formación una persona que quiera comenzar en los mercados

“Huiría de los cantos de sirena, de los que pintan todo de rosa y te hablan de unicornios. A la hora de buscar un formador, vería que es lo que hace y como lo hace, es importante que estés en sintonía con su método de trabajo”. No hay una fórmula mágica y universal para todos, en el trading se aplica el principio de individualidad. En su opinión: ”deberíamos focalizar nuestros esfuerzos en intentar comprender los movimientos intrínsecos del precio y no intentar predecir los futuros movimientos. Los libros están muy bien, pero donde realmente se aprende es viendo las cosas una y otra vez en el mercado real”.



