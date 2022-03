La oficina virtual, el complemento perfecto al teletrabajo Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de marzo de 2022, 13:33 h (CET)

Hoy en día, los profesionales desean trabajar en espacios idóneos, acertados y correctos. Por este motivo, el coworking se ha vuelto muy popular y se ha consolidado como una modalidad de trabajo que ahorra en gastos y se presenta como un espacio cómodo.

Para todo trabajador que evidencia una expansión en su negocio, es conveniente implementar la oficina virtual, ya que es el complemento perfecto al teletrabajo.

Oficinas YA! ofrece servicios de coworking y workplaces. Son un referente en su sector y también disponen del servicio de oficina virtual, útil para la mayoría de los negocios que necesitan domiciliar su empresa, expandirse a más ciudades y dar una imagen profesional aunque trabajen desde casa.

¿Por qué la oficina virtual es el complemento perfecto al teletrabajo? Se trate de pymes, emprendedores, autónomos o startups, abrir una oficina virtual es imprescindible si se busca crecer y vivir una expansión contundente en lo que sea que venda u ofrezca. La oficina virtual es el complemento perfecto para el teletrabajo porque da un sello especial y de autenticidad a cada negocio. De esta forma, cualquier persona que, por ejemplo, trabaja desde casa tiene la posibilidad de domiciliar su empresa en una dirección específica, en vez de en su domicilio particular, para recibir todo tipo de notificaciones, certificados, correo, paquetería e incluso atención de clientes, visitas y llamadas.

Una oficina virtual facilita el teletrabajo porque implementa estrategias rápidas para la gestión de diversas labores como atención telefónica, mensajes y todo tipo de procesos propios de una empresa que está en crecimiento. Es una eficaz y barata forma de llegar al siguiente nivel sin perder calidad, estatus ni posicionamiento comercial.

El servicio de oficina virtual en Oficinas YA! Si un emprendedor ubicado en Madrid desea expandirse a ciudades como Barcelona o Sevilla, por ejemplo, puede encontrar en el servicio de Oficinas YA! una sólida manera de lograr su cometido. Dicho servicio es económico y se adecúa de forma precisa a empresas o autónomos que desarrollan su trabajo desde casa. Oficinas YA! dispone de direcciones de prestigio y de un equipo que se encarga de atender visitas, mensajería, certificados, paquetes recibidos y atención telefónica personalizada, todo ello aunque el emprendedor no se encuentre en dicho lugar.

Gracias a su gran experiencia en el mercado e instalaciones adecuadas, ofrecen también sus despachos y salas de reuniones para dar una imagen completamente diferente a proveedores y clientes, además de una apertura a la realización de reuniones de networking para ampliar clientes y más contactos con proveedores. Sus precios son accesibles y competitivos y tienen la modalidad de pago por uso.

Debido a que tienen una red de centros a lo largo y ancho de España, les es posible ofrecer el servicio más idóneo y apropiado de oficina virtual. Son un emblema en cuanto a la domiciliación de empresas y tienen un equipo de soporte con recepción multilingüe de talla internacional.



