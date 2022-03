Islandia abre sus fronteras tras el coronavirus Comunicae

jueves, 3 de marzo de 2022, 17:57 h (CET) Island Tours, primer turoperador español especialista en Islandia, se hace eco en su sitio web de la resolución tomada el pasado 25 de febrero por el ministro de salud islandés Willum Þór Þórsson, de levantar todas las restricciones relacionadas con COVID-19, tanto dentro del país como en la frontera Esto significa que se eliminan las limitaciones en las reuniones sociales, colegios y universidades, así como el requisito de cuarentena para las personas infectadas por COVID-19. Además, se han retirado las medidas de prevención de enfermedades en la frontera, independientemente de si las personas estén vacunadas o no vacunadas.

En una reunión del gobierno de Islandia, el ministro presentó su decisión, basada en las recomendaciones del epidemiólogo jefe, Þórólfur Guðnason, sobre el levantamiento de las restricciones declaro; “Nos alegramos de que la gestión interna de esta pandemia nos haya llevado a este punto de inflexión, pero, no obstante, es importante que sigamos manteniendo medidas personales de prevención de infecciones”, dijo el ministro de Salud.

En su informe, el epidemiólogo jefe da cuenta de los últimos relativos a la evolución de la pandemia. En su opinión, la salida de esta situación es una inmunidad de rebaño generalizada contra el COVID-19, es decir, una infección de hasta el 80% de la población. Alrededor de 110.000 personas ya han sido diagnosticadas con COVID-19, pero se estima a partir de las pruebas de anticuerpos que el mismo número ya se infectó sin ser diagnosticado.

Esta situación ha favorecido una revisión en las previsiones de crecimiento del producto interior bruto islandés, principalmente debido al turismo, sector que ya mostro su optimismo en la pasada feria de Fitur donde tuvo una presencia significativa, tanto por parte de la administración islandesa y de turoperadores españoles como Island Tours.

En declaraciones del CEO de Island Tours, David Fernández Lorca, indicó que el mercado ya notó una leve mejoría desde agosto de 2021, siendo las previsiones para 2022 muy positivas y esperando recuperar las cifras prepandemia de cara a 2023. “Es un hecho significativo, favorecido por el levantamiento de las restricciones, que el sector de incentivos haya recuperado el interés por viajar a Islandia”. Este turoperador, con 20 años como especialista en Islandia, se ha convertido en el primer agente en España que gestiona un viaje de incentivos superior a 300 personas.

Por otro lado, desde Islandia se espera una temporada muy activa en lo referente a las reservas de programas privados con vehículo de alquiler y han aumentado el número de coches en stock, y así animan a los viajeros interesados en el destino que adelanten sus reservas con el fin de evitar problemas de disponibilidad.

Islandia sigue siendo un referente para el viajero amante de la naturaleza y se prepara, gracias a estas nuevas medidas, para recuperar la normalidad.

