Talio y Enkarterri ponen en marcha un curso gratuito de Desarrollo web con Python y Java

jueves, 3 de marzo de 2022, 17:21 h (CET) Curso gratuito, 100% subvencionado para jóvenes menores de 30 años del País Vasco ¿Se sabía que las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo para los próximos años son las vinculadas a las TIC’s y los técnicos/as en informática?

Los perfiles más demandados en el sector de telecomunicaciones serán los/las especialistas en DevOps y, en el sector IT, los/las Full Stack Developer.

Por este motivo y con el objetivo de facilitar la incorporación de jóvenes al mercado laboral, desde Talio y Enkarterri ponen en marcha esta formación gratuita de Desarrollo web con Java y Python, con un 10% de compromiso de contratación tras la finalización del curso.

¿Por qué aprender Python?

Python ha ganado el premio al lenguaje de programación del año (enero 2021). Hoy en día, Python es el lenguaje favorito en campos como la ciencia de datos y el aprendizaje automático, pero también se utiliza para el desarrollo web y la programación de back-end y crece en el dominio de aplicaciones móviles e incluso en sistemas integrados (más grandes).

Por la sencillez de aprendizaje para aquellas personas sin conocimiento, su versatilidad y por la escasez de personas formadas destacamos Python como el lenguaje de mayor proyección.

(*Fuentes: Cluster Gaia, SEPE, Spring, Tiobe).

¿Por qué aprender Java?

Aún así, Java sigue contando con un alto grado de uso en el mundo de la programación siendo uno de los más longevos, sencillos y versátiles del mundo, principalmente al ser un lenguaje orientado a objetos independientemente de su plataforma. Es esta falta de límites en cuanto a plataforma ha convertido a Java en el lenguaje de programación de uso más extendido y demandado en Programación del lado servidor (back-end).

Por su parte, JavaScript, a pesar de haberse creado hace más de 25 años, sigue siendo uno de los principales lenguajes de programación. Prácticamente todas las páginas web tienen algo de JavaScript en su front-end, ya que es un lenguaje orientado a objetos, basado en prototipos y multi-paradigma, por lo que es imprescindible si el programador quiere desarrollar páginas web del lado front-end. Su framework principal y más demandado hoy en día es Angular.

Todas estas competencias técnicas como desarrollador son necesarias para cualquier empresa/organización que necesite digitalizar sus procesos y para empresas del sector TIC.

Temario del curso

Módulo 0: Conocimientos básicos TIC y programación (40h.).

Módulo 1: Programación en Python (55h.).

Módulo 2: JavaScript y Angular (55h.).

Módulo 3: Programación en Java (210h.).

Módulo 4: Proyecto (90h.). A la hora de contratar a una persona, las organizaciones valoran una serie de aspectos personales, habilidades transversales que, sin duda, determinan la elección de la persona. Por ello, este curso contempla 22 horas divididas en dos módulos adicionales:

Módulo: Igualdad de género.

Módulo 1: Activación laboral (orientación laboral a lo largo de toda la formación). Resumen de las características del curso:

Dirigido a: jóvenes menores de 30 años inscritos en Lanbide. Pueden apuntarse al curso tanto las personas en situación de desempleo como si están trabajando.

jóvenes menores de 30 años inscritos en Lanbide. Pueden apuntarse al curso tanto las personas en situación de desempleo como si están trabajando. Modalidad presencial: Zalla, el Longar.

Zalla, el Longar. Duración del curso: 472 horas (marzo-junio 2022).

472 horas (marzo-junio 2022). Horario: de 8:00h. a 14:00h.

de 8:00h. a 14:00h. Inicio del curso: marzo (día pendiente de confirmar).

marzo (día pendiente de confirmar). Curso 100% subvencionado por DFB Lanberri.

Con compromiso de contratación del 10% tras la finalización del curso.

tras la finalización del curso. Organiza: Enkarterri. Contacto: info@enkarlan.eus, tel.: 94 639 00 01 ext. 601. Inscribirse en el siguiente enlace: inscripción abierta.

No hay que dudar en ponerse en contacto con Talio ante cualquier duda.

